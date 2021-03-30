Ocon: ''Alpine'in puan mücadelesinde avantajı yok''

Esteban Ocon, yeni sezonun ilk yarış hafta sonunda sıralama turlarını 16. olarak tamamladı ve sonrasında Pazar günkü yarışta 13. sıraya yükseldi.

Sıralama turlarında, Mazepin'in spin atmasıyla turunu tamamlayamayan Ocon, yarış esnasında da Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel'in ona arkadan çarpmasıyla zaman kaybetmişti.

Ocon'un bu yılki takım arkadaşı, Fernando Alonso ise dokuzuncu sırada başladığı yarıştan fren sıkıntıları nedeniyle çekilmek zorunda kalmıştı.

Bahreyn'deki basın toplantısı sırasında, daha önce yaptığı 'sıralamadaki problemlerden sonra puan mücadelesinde olmalarının zor olduğu' yönündeki yorumları sorulduğunda, Fransız pilot, ‘’Hayır ben böyle söylemedim. Ben, puan mücadelesine kesinlikle katılabilecekken, çok daha geride kaldığımızı söyledim."

"Bugün Vettel’le mücadele içerisindeydim ve Lance puan almayı başardı. Biz de sürekli Aston Martin’le mücadele ediyorduk.''

''Bizi zorlayan şeyin, gerilerden başlamak olduğu çok açık. Eğer ilk 10’da başlasaydık, hatta 11 veya 12. başlasaydık, yine puan kazanma şansımız olurdu. Herhangi bir avantajımız yok ve puan alabilmek için araçtan en iyi performansı çıkarmalıyız.''

''Nerede performans açığımız olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yarışlarda bize biraz daha avantaj kazandıracak hıza ulaşmak bizim elimizde.’’ dedi.

Sonrasında da 2021 kurallarıyla ilgili yorum yapan Ocon, yeni gelen kurallardan sonra herkesin araçlarının daha yavaş olduğunu da ekledi.

‘’Yeni kurallar bir çok şeyi değiştirdi ve herkesin de söylediği gibi, bu yıl, geçtiğimiz yılın kurallarını kullanacağız. Ancak bu gerçekte böyle değil. Hatta, aracın çoğu bizim için çok yeni, tabii ki aracımızı yeni yeni tanıyoruz.''

''Tüm takımlar yüksek oranda yol tutuşu ile yere basma gücü kaybetti ve herkes bunu geri kazanmaya çalışıyor. Yeni kurallardan sonra herkes çok yavaş ve aynı zamanda geçen sezonki aracımıza göre de daha yavaşız."

"Nerede zaman kazanıp, tur zamanlarını geliştirebileceğimizi biliyoruz.’’