Schumacher: "Soyadımı hiçbir zaman öncelikli olmak için kullanmadık"

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Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in oğlu olan Mick, Haas ile Formula 1'deki ikinci sezonunu geçiriyor.

Karting döneminde farklı soyadı ile yarışan Schumacher, uzun zamandır kendi soyadı ile yarışıyor ve bu durum zaman zaman kendisinde baskı da oluşturuyor.

Schumacher'in eski takım arkadaşı Nikita Mazepin, bir röportajında Mick'in ailesinin soyadının gücünü öncelikli olmak için kullanmamasına şaşırdığını söylemişti.

GP Racing'in son sayısında Oleg Karpov, Schumacher ile özel bir röportaj yaptı ve Mazepin'in geçmişte kendisi için kurduğu cümleyi ona sordu.

Schumacher, "Asla bunu (Soyadını öncelik için kullanmayı) yapmadık. Ailem her zaman bana diğerleriyle aynı malzemeyi kullanarak ve öncelikli olmadan kendimi kanıtlama fırsatı vermek istedi. Ben de o şekilde olmasını istemezdim. Ve bunun için minnettarım."

"Formula 4'te, F3'te ve F2'de, kartingde yaptığım gibi kendimi kanıtlama fırsatına sahip oldum. Önemli olan bu çünkü F1'e ulaştığınız zaman, kimse size böyle bir şey sunmuyor." dedi.

Bu açıklamaya rağmen her zaman komplo teorisi üreten insanların olduğunun söylenmesi üzerine Schumacher, "Tabii ki olacak. Bu sadece bunu nasıl aldığınızla ilgili bir mesele. Sanırım onu doğru bir şekilde idare ediyorum."

"Bunlar normal şeyler. Bilirsiniz, çok küçükken bana söylenen bir söz vardı. 'Merhamet karşılıksız verilir, kıskançlık hak edilmelidir.' Bu alıntıyı çok uzun süre kullandım. Ve insanlar yaptığım şeyi kıskanıyorsa, o zaman doğru bir şey yapıyorum demektir. Ben bu şekilde doğdum, soyadımı seçemem." şeklinde cevap verdi.

Oleg Karpov - Mick Schumacher Fotoğraf: Motorsport Images

Schumacher, Formula 1'deki ilk puanlarını bu sene Britanya GP'de kazandı ve hemen sonraki yarış Avusturya'da 6. olarak, kariyerindeki en iyi sonucu elde etti.

Puan kazanamadığı ve kazalar nedeniyle eleştirildiği dönemde kendisinden şüphe edip etmediği sorulduğunda Schumacher, zaman zaman şüphe etmenin sadece yarışçılar için değil tüm insanlar için normal olduğunu söyledi.

Schumacher, "Kendinden şüphe duymanın çok olağan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu sadece yarış pilotları için değil, tüm insanlar için geçerli bir şey. Bu açıdan evet, bunun normal olduğunu düşünüyorum. F3 ya da F2'de şampiyonada lider durumdayken bile her zaman 'Sıradaki yarış için yeteri kadar iyi durumda mıyım?' diye düşünüyordum. Sağlıklı seviyede bunu yapıyorsanız, bana göre bu doğru olan şeydir. Ancak sağlıksız bir seviyeye ulaşırsa, o zaman tabii ki iyi olmaz."

"Şöyle diyebilirim: F1'de olmayı hak edecek kadar iyi olduğumdan hiç şüphe duymadım. Bunu istediğimi biliyordum. Çünkü bu sporu seviyorum. Yeterli yeteneğe sahip miyim yoksa değil miyim? Dürüst olmak gerekirse... Kazandığım yarışların ve şampiyonaların bunu kanıtladığını hissediyorum."

"Şimdi senin soruna dönecek olursak, Schumacher adı için yeteri kadar iyi olduğumu hissediyor muyum? Öyle olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine de ben bu şekilde doğdum, soyadımı seçemem. Kendimi ve ailemi gururlandırmaya çalışıyorum. Bu açıdan o sorunun benim için alakasız olduğunu söyleyebilirim. Ya da kendime böyle bir soru sormam gerekmiyor." dedi.

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