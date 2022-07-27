Alonso: “Yeni futbol benzeri taraftarlar nedeniyle F1'de artık 'eski kültür' yok”

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F1'in popülaritesi, çoğunlukla Netflix’te yayınlanan Drive to Survive ve geçen yıl Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki destansı şampiyonluk savaşı sayesinde son yıllarda fırladı.

Sosyal medyaya veya tribünlere bakın, herkesin favorilerine sahip olduğu ancak yine de diğerlerine saygı duyduğu günlerin yerini diğer sporlarda gördüğünüz taraftar örgütleri ile değiştiğini göreceksiniz.

Bu durum, Verstappen’in hafta sonu boyunca Silverstone'daki bazı taraftarlar tarafından yuhalanması ve Orange Army'deki pek çok kişi Hamilton'ın Avusturya'da sıralama turlarında kaza yapmasının ardından tezahürat yapmasıyla öne çıktı.

Alonso, bu zihniyetin tamamen yeni bir şey olduğunu düşünmüyor ve kendisine yönelik tutumları bugün F1'in değişken doğasının bir örneği olarak kullandı.

The Race'e verdiği demeçte Alpine pilotu, “Dışarıdan algının veya bana karşı hislerin zaman zaman değiştiğini düşünüyorum.”

“Belki insanlar 2007’de nasıl bir pilot ya da insan olduğuma dair kötü bir algıya sahipti. Sonra Ferrari'deyken bu değişti, Latin takımına çok iyi uyum sağladım.”

“Şimdi sahip olduğumuz hayranlarımızın yeni olduklarını düşünüyorum ve bir şekilde onlara saygı duymak istemiyorum. Formula 1 hakkında fazla bir şey bilmiyorlar. Daha çok futbol taraftarı gibiler ve sadece sonuçları takip ediyorlar. Kazanan pilotu en iyi pilot kabul ederken, son sırada olan pilotu Formula 1 seviyesinde bile kabul etmiyorlar.”

“Araç performansı ve ihtiyacınız olan paket hakkında pek bir şey anlamıyorlar. Yani insanların hakkınızda ne düşündükleri ve algılarına bakınca, daha çok bir hız treninde gibisiniz.”

“İyi bir hafta sonu geçirdiğinizde, tanrı gibi görünüyorsunuz. Kötü bir hafta sonu geçirdiğinizde, çok yaşlı veya çok gençsiniz.”

“Ama hepimiz bu aşamalardan geçiyoruz. Sanırım şimdi taraftarlar hemen yarışı izliyor, yarışa dair düşünceleri oluşuyor ama bir sonraki yarışa kadar kendilerini kapatıyorlar.”

“Artık eskisi gibi iyi bir Formula 1 kültürü yok.” dedi.

Fans Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Avusturya'da bazı taraftarların ırkçı, homofobik ve genel olarak taciz edici davranışların raporlanmasının ardından taraftar davranışlarıyla ilgili endişeler de gündeme geldi.

Sebastian Vettel'in bu davranışlara karşı sesini çıkaranları övmesi, Fransa Grand Prix'si için ekstra güvenlik ve önlemler alınmasını tetikledi.

Alman pilot, “Belki de bundan şikayet eden, ses çıkaran ve şikayet etmek için farklı platformlar kullanan bir neslin piste geldiğini görüyorsunuzdur.”

“İnsanların ayağa kalkma cesaretini görmek harika çünkü bunu öğrenerek bu konuda bir şeyler yapabiliriz.”

“Bu davranışlar, bütün büyük spor etkinliklerinde bir süredir devam ediyor. Bunun gibi şeylere yer yok.” dedi.