Sainz: "Fransa'da kazanmak benim için gerçekçi bir hedef değildi"

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Güç ünitesi değiştirdiği için grid cezası alan ve yarışa gerilerden başlayan Carlos Sainz, güçlü bir yükselişle üçüncü sıraya kadar çıktı.

Ancak Ferrari'nin son bölümde kendisini pite almasıyla Sainz, damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve en hızlı tur puanını da alarak hafta sonunu 11 puanla kapattı.

Hafta sonunun ardından İspanyol pilot şöyle dedi: "Yarışta kaydettiğim ilerlemeden memnunum. Çok sayıda geçiş yapmaktan büyük keyif aldım."

"Sert hamurla geçiş yapmak zordu ama orta hamura geçer geçmez tempomuz pozitif şekilde arttı. Sonrasında da iyi geçişler yaptım. Yarışta her şeyimi verdim ve hem pit stop hem de ceza konusunda şanssız olsak da ön tarafta savaşmayı başardık."

"Bence yarışta galibiyet için savaşma hedefi gerçekçi değildi. Max yarışta çok hızlıydı ve son sıradan başladığım için onunla rekabet etmek zordu."

"Yine de podyum için mücadele etme şansımız vardı fakat bunun için mükemmel bir yarışa ihtiyacımız vardı."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bence iyi bir yükseliş gerçekleştirmeyi başardık. Eğer güç ünitesi cezası almasaydım, pole pozisyonundan veya ilk çizgiden başlayabilirdim. O zaman da galibiyet için savaşmam mümkün olurdu."

"Fakat bugün yarışa 19. başladım, ayrıca 5 saniyelik bir ceza da aldım. Tüm bunlara rağmen beşinci olup, en hızlı tur için ek bir puan da aldım. Bu yüzden sonucun o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum."

Stratejik kararlarla ilgili Sainz, "Takımın strateji konusunda iyi hareket ettiğini ve doğru kararlar almaya çalıştığını düşünüyorum. Ferrari genellikle stratejik kararlardan dolayı eleştirilir ancak zor anlarda her zaman seçeneklerin neler olacağını tartışırız. Fakat bunlar bazı insanların yapmaya çalıştığı gibi herhangi bir felakete yol açmıyor."

"Perez'i geçtiğim zaman benden pite girmem istendi çünkü takım, lastik değişimi doğru zamanın geldiğini hissetmişti. O noktada lastikler zaten sınırdaydı fakat ben de şansımızı denemenin, pistte kalmanın ve lastikle neler olacağını görmenin daha iyi olacağını düşündüm. Bana pistte kalırsak en kötü ihtimalle üçüncü olabilirmişiz gibi geldi ancak bilemeyiz."

"Bana o an mümkün gibi geldi fakat takım her zaman daha fazla bilgiye sahip ve en iyi kararı verdiklerine eminim."

Budapeşte ile ilgili Sainz, "Her zaman olduğu gibi önümüzdeki birkaç gün içinde nerede gelişebileceğimizi görmek adına durumu tekrar gözden geçireceğiz. Umarım yaz arasından önce iyi bir sonuç alabiliriz." dedi.