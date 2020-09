Sainz: "Turumu daha fazla geliştiremezdim"

Toskana Grand Prix'si sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamlayan Sainz, sıralama seansı hakkında şu yorumlarda bulundu: "Sarı bayraklar olmasaydı bile turumu daha fazla geliştiremezdim."

"Sıralamaların tamamı boyunca ne kadar çok limitte sürdüğümü gördünüz. Hatta sıralamadaki ayarlarda farklı bir şey denedim, çünkü çok geride olduğumuzu gördüm ve böyle farklı bir şey denemenin riskini almaya değerdi. Bunun sayesinde de üçüncü seansa geçebildik."

"Her neyse, üçüncü seansta çok da fazla gelişemezdim, ancak aracın limitlerdeki hissiyatını görmek ve 1.16.3 veya 1.16.4 yapıp yapamayacağımı görmek isterdim. Ancak gerçek şu ki gayet mutluyum, çünkü burada olmayı beklemiyorduk."

"Hafta sonunun ne kadar zor geçtiğini gördünüz. İki Renault ve iki Racing Point bir anda hızlandı. Ancak yarışta farklı bir şey olabilir, buna rağmen gerçek şu ki dünkü yarış temposu turları pek iç açıcı değildi."

"Her ne kadar üçüncü seansa çıkmış olmak bizi heyecanlandırmış olsa da, dürüst olayım bunu beklemiyordum, yarının zor bir gün olabileceğinin ve çok sert bir şekilde savaşmamız gerekebileceğinin farkındayız."

McLaren takım patronu Andreas Seidl ise sıralamalarda aldıkları sonuçtan memnun olduklarını söyledi: "Çok zor iki gün geçirdik, aracı bir ritme oturmak için geliştirmekte zorlandık. Tüm sürücülerimiz ve mühendislerimiz sıralamalarda ileriye doğru iyi bir adım attı, çünkü sabah işler pek de iyi gitmiyordu."

Carlos Sainz Jr., McLaren, is returned to the garage

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images