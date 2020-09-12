Wolff ters grid konusunda uyardı: "F1, WWE ya da şov programı değil"

Formula 1 bu sene bazı yarışlarda ters grid planını uygulamayı planlıyordu ancak bu değişikliğin yapılabilmesi için tüm takımların onaylaması gerekiyordu. Mercedes buna karşı çıktı.

Ancak Monza'da lider pilotların sorun yaşayıp heyecanlı bir yarışın geride kalmasının ardından F1, bu fikri yeniden değerlendirmeye başladı.

2021'de yönetim şeklinin değişmesiyle birlikte, kural değişiklikleri için herkesin onay vermesi gerekmeyecek. Bu durumda Mercedes böyle bir plana karşı çıksa dahi kural devreye girebilecek.

Ters gridle alakalı düşüncesi sorulduğunda Wolff, bunun F1'in DNA'sına aykırı olduğunu ve çok fazla rastgele sonuç olacağını söyledi.

Wolff, "Formatı hiçbir şekilde berbat etmemiz gerektiğini düşünmüyorum."

"Geçmişte taraftarlar tarafından iyi bilinen ancak ardından formatı değiştiren yarış serileri olduğunu gördük. Bu konuda NASCAR ve Chase aklıma geliyor. Ortalığı karıştırmamamız gerektiğini düşünüyorum."

"Mercedes tarafında olduğum için bunu söylemiyorum. Tam tersi, değişkenliği ve tahmin edilemezliği seviyorum. Monza yarışı gibi çok farklı olan yarışlar da olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ancak kimse, ters gridden başlayıp kazanan olmasını istemez. Sırf güç dengesinin farklı olacağına inanarak, geçişin imkansız olduğu ucube sonuçlar yaratmamız gerektiğini düşünmüyorum."

"Burası yeteneğe göre sıralamanın olduğu, en iyi insanların ve en iyi makinelerin kazandığı bir spor. Burası sonucun tamamen rastgele olduğu WWE değil."

"Tesadüfi sonuçlar istiyorsanız, burayı bir gösteriye çevirelim. Bu sporun DNA'sında önce spor, ardından eğlence var."

"Burası bir gösteri değil. Burası bir şov programı, Big Brother değil ve öyle olmamalı." dedi.

Yeni Concorde Anlaşması ile 2021'den itibaren uygulanacak yönetim şekli belirlendi. Buna göre ters gridli sprint yarışları gibi planların nitelikli çoğunluk tarafından onaylanması gerekiyor. Bu, 8 F1 takımı, FIA ve F1'in onaylaması gerektiği manasına geliyor.

Bu teklif kabul edilirse, ters gridli sıralama yarışı formatı tüm sezon değil, belli yarışlarda denenecek.

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