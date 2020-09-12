Verstappen: "Mercedes ile mücadele etmeyi beklemiyordum"

Toskana Grand Prix'si sıralama turlarında üçüncü olan Verstappen, pole pozisyonundaki Lewis Hamilton'ın sadece 0.365 saniye gerisinde kaldı. Hollandalı pilot, sıralamalarda Mercedes pilotları ile mücadele edemeyeceğini düşündüğünü, ancak şu anda iyi hissettiğini söyledi.

Verstappen açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Onlarla [Mercedes pilotları] mücadele etmeyi beklemiyordum, ancak şu ana kadar genel olarak baktığımızda her şey çok ümit verici ve karmaşık geçen Monza'dan iyi bir şekilde geri gelmeyi başardık."

"Sonuç olarak burada sıralamalarda üçüncü olmaktan gayet memnunuz."

"Üçüncü seansta biraz daha hızlandık çünkü ilk turum çok mükemmel değildi. Ancak tur zamanı olarak ikinci turum biraz daha iyiydi. Ancak sanırım pist, rüzgar yüzünden aynı koşullar altında değildi."

"Bu yüzden de biraz karışık geçti, bu araçlarla rüzgarda mücadele etmek biraz karmaşık. Ancak pistte sürüş yapmak çok eğlenceli. Özellikle sıralamalarda gerçekten çok özel bir his yaşadım."