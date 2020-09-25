Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"

2007'de McLaren ile Formula 1'e giriş yapan Hamilton, ilk senesinde şampiyonluk mücadelesi vermesinin ardından 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Hamilton, McLaren ile sonraki senelerde şampiyonluk kazanamadı ancak 2013'te Mercedes'e geçtikten sonra 2014 itibariyle 5 şampiyonluk daha kazandı.

Daha önce en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu kıran ve uzun zamandır sürekli üzerine ekleme yapan Hamilton, yıllar önce kırılması pek mümkün görülmeyen rekorları kırmaya çok yaklaştı. 90 yarış zaferine sahip olan Hamilton, bu hafta sonu Rusya GP'de kazanırsa 2006 Çin GP'den bu yana Michael Schumacher'e ait olan 91 yarış zaferi rekoruna ortak olacak. Hamilton ayrıca şampiyonada büyük farkla lider durumda. Büyük bir sürpriz olmazsa Hamilton, sezon sonunda şampiyon olacak gibi görünüyor ve böylece 7 dünya şampiyonluğu rekorunda da Michael Schumacher'i yakalamış olacak.

Hamilton'ın bu başarıları, doğal olarak birçok pilotun gündeminde. Sainz, Hamilton'ın istatistikleri olmasa dahi en iyi pilotlardan birisi olduğunu söyledi.

Sainz, "Rakamlar ortada ancak hepimiz, Hamilton'ın tarihteki en iyi yarış pilotlarından birisi olduğunu biliyoruz. Bunun için sayılara bakmaya gerek yok. Bunlar en iyi araca sahip olmaya, en iyi dönemi geçirmeye ve bunları lehine çevirmeye bağlı şeyler. Hamilton, Mercedes'in avantajını kullanmayı başardı. Ancak bana göre bir pilot olarak Hamilton, veri ve videolardan görebileceğimiz gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan birisi."

"Pilot olarak yağmur yağdığında kimin fark yarattığını, lastik aşınması olduğunda kimin fark yarattığını biliyoruz. Hamilton, en iyilerden birisi ya da en iyisi. Rakamlar ayrı bir konu. Tarih kitaplarında bunlar yazılıyor. Bu yüzden Schumacher, Senna ve Hamiton, Prost gibi isimlerle en iyiler arasında kabul ediliyor. Ancak harika bir araca sahip olma fırsatını yakalayamadan çok iyi olan pilotlar var. Hamilton, o rakamlara sahip olmadan dahi en iyilerden birisiydi." dedi.

"Hamilton'ın uzun yıllar rekorlar kitabında yer alacak olmasından mutluyum"

George Russell da vatandaşı Hamilton'ın başarmak üzere olduğu şeylerin inanılmaz olduğunu kabul ediyor.

Russell, "Lewis'in başarmak üzere olduğu şey, onun bu istatistiklerin hepsini geçeceğinden eminim, inanılmaz bir şey. Açıkçası o harika bir pilot. Formula 1 aracına oturduğu ilk günden beri öyle. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Birçok eleştirmen, onun başardığı şeylerin çoğunun sahip olduğu araca bağlı olduğunu söyleyecektir. Ancak o her zaman takım arkadaşlarını geride bıraktı. 10 yarışta 9 defa onları mağlup etmiştir."

"Michael Schumacher'e büyük saygı duyuyorum. Lewis Hamilton'a büyük saygı duyuyorum. İkisi de büyük pilot. Ancak Lewis'in 91 ya da 92 yarış zaferini alıp uzun süre rekorlar kitabında yer alacağı için mutluyum." dedi.

Yardımcı editör: Jose Carlos de Celis