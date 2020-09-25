Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP3:
15 Saat
:
04 Dakika
:
46 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"
Ekleyen:

McLaren pilotu Carlos Sainz, bu sene birçok rekoru kıran Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın elde ettiği istatistikler olmasa dahi en iyi pilotlardan birisi olduğunu söyledi.

2007'de McLaren ile Formula 1'e giriş yapan Hamilton, ilk senesinde şampiyonluk mücadelesi vermesinin ardından 2008'de ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Hamilton, McLaren ile sonraki senelerde şampiyonluk kazanamadı ancak 2013'te Mercedes'e geçtikten sonra 2014 itibariyle 5 şampiyonluk daha kazandı.

Daha önce en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu kıran ve uzun zamandır sürekli üzerine ekleme yapan Hamilton, yıllar önce kırılması pek mümkün görülmeyen rekorları kırmaya çok yaklaştı. 90 yarış zaferine sahip olan Hamilton, bu hafta sonu Rusya GP'de kazanırsa 2006 Çin GP'den bu yana Michael Schumacher'e ait olan 91 yarış zaferi rekoruna ortak olacak. Hamilton ayrıca şampiyonada büyük farkla lider durumda. Büyük bir sürpriz olmazsa Hamilton, sezon sonunda şampiyon olacak gibi görünüyor ve böylece 7 dünya şampiyonluğu rekorunda da Michael Schumacher'i yakalamış olacak.

Hamilton'ın bu başarıları, doğal olarak birçok pilotun gündeminde. Sainz, Hamilton'ın istatistikleri olmasa dahi en iyi pilotlardan birisi olduğunu söyledi.

İlgili haber:

Sainz, "Rakamlar ortada ancak hepimiz, Hamilton'ın tarihteki en iyi yarış pilotlarından birisi olduğunu biliyoruz. Bunun için sayılara bakmaya gerek yok. Bunlar en iyi araca sahip olmaya, en iyi dönemi geçirmeye ve bunları lehine çevirmeye bağlı şeyler. Hamilton, Mercedes'in avantajını kullanmayı başardı. Ancak bana göre bir pilot olarak Hamilton, veri ve videolardan görebileceğimiz gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan birisi."

"Pilot olarak yağmur yağdığında kimin fark yarattığını, lastik aşınması olduğunda kimin fark yarattığını biliyoruz. Hamilton, en iyilerden birisi ya da en iyisi. Rakamlar ayrı bir konu. Tarih kitaplarında bunlar yazılıyor. Bu yüzden Schumacher, Senna ve Hamiton, Prost gibi isimlerle en iyiler arasında kabul ediliyor. Ancak harika bir araca sahip olma fırsatını yakalayamadan çok iyi olan pilotlar var. Hamilton, o rakamlara sahip olmadan dahi en iyilerden birisiydi." dedi.

"Hamilton'ın uzun yıllar rekorlar kitabında yer alacak olmasından mutluyum"

 

George Russell da vatandaşı Hamilton'ın başarmak üzere olduğu şeylerin inanılmaz olduğunu kabul ediyor.

Russell, "Lewis'in başarmak üzere olduğu şey, onun bu istatistiklerin hepsini geçeceğinden eminim, inanılmaz bir şey. Açıkçası o harika bir pilot. Formula 1 aracına oturduğu ilk günden beri öyle. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Birçok eleştirmen, onun başardığı şeylerin çoğunun sahip olduğu araca bağlı olduğunu söyleyecektir. Ancak o her zaman takım arkadaşlarını geride bıraktı. 10 yarışta 9 defa onları mağlup etmiştir."

"Michael Schumacher'e büyük saygı duyuyorum. Lewis Hamilton'a büyük saygı duyuyorum. İkisi de büyük pilot. Ancak Lewis'in 91 ya da 92 yarış zaferini alıp uzun süre rekorlar kitabında yer alacağı için mutluyum." dedi.

Yardımcı editör: Jose Carlos de Celis
 
 
Sainz: “Renault güçlü gözüküyor"

Önceki haber

Sainz: “Renault güçlü gözüküyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Pilotlar Carlos Sainz , Lewis Hamilton
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"

Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

Son Haberler

Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"

Sainz: “Renault güçlü gözüküyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: “Renault güçlü gözüküyor"

Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

2
Formula 1

Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"

1s
3
Formula 1

Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"

25dk
4
Formula 1

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

3s
5
Formula 1

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Son Haberler

Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"
F1

Sainz: "Hamilton, bu istatistiklere sahip olmasa da en iyilerden birisi"

Sainz: “Renault güçlü gözüküyor"
F1

Sainz: “Renault güçlü gözüküyor"

Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"
F1

Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"
F1

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"
F1

Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"

Son Videolar

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.