Sainz: “Renault güçlü gözüküyor"

Sochi'deki ilk seansta attığı spinle beraber aracına hasar veren ve güne pek iyi başlayamayan İspanyol sürücü, ikinci seansta 4. olarak günü güzel şekilde kapattı.

Kaza sonrası her şeyin yolunda olup olmadığı sorulduğunda Sainz, “Her şey yolunda. Mekanikerler, aracı ikinci seansa yetiştirerek harika bir iş yaptılar. Ve elbette ilk seansta gereksiz strese sebep olduğum için takımdan özür dilerim.”

“Pist o noktada oldukça kirliydi ve bizi gafil avladı. Sonrasında ise ikinci seansta işe geri dönebildik.”

“Renault, son yarışlarda bizden kesinlikle iyi gözüküyordu. Özellikle de cuma günleri çok hızlılar, umarım yarın onları yakalayabiliriz. Genel olarak, Renault’nun güçlü gözüktüğünü söyleyebilirim.”

“Pist çok zorlu, özellikle de bugün aracım gün boyu önden kayma eğilimindeydi. Bu yüzden dengeden biraz şikayet ediyordum. Ancak umarım yarın işleri doğru yaparız. Pek de uzakta değiliz.” ifadelerini kullandı.