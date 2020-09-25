Raikkonen, Barrichello'nun en çok start rekorunu kırmayı önemsemiyor

Formula 1'de en çok yarışma rekoru 322 yarış ile Brezilyalı pilot Rubens Barrichello'ya ait. Bu rekor, muhtemelen yıllar önce hiç umulmayan kişi olan Raikkonen tarafından kırılacak.

321 yarış startı olan Raikkonen, bu hafta sonu Rusya'da Barrichello'nun rekoruna ortak olacak ve bir sonraki yarışta rekoru kıracak. Raikkonen bu rekoru kırıp gelecek sene devam etmezse, 311 yarış startına sahip olup gelecek sene dönecek olan Fernando Alonso'ya geçilebilir.

Alonso'nun bu rekoru kendisinden almaması için devam edip etmeyeceği sorulduğunda Raikkonen, "Hayır. Burada kalıp kalmamam buna bağlı değil. Sporların çoğunda tüm rekorlar bir noktada kırılır. Bu oyunun bir parçası. Hep böyle oldu."

"Kariyerimde birçok kez bunun benim için pek fark yaratmayacağını söyledim. Belki gelecekte geriye dönüp baktığımda sayılara ve pozisyonlara biraz daha farklı bakabilirim. Ancak şu an için buraya yarışmak ve iyi sonuç almak için geldim. Sonrasında neler olacağına bakacağız." dedi.

Raikkonen, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında yaptığı paylaşımda F1 pilotlarının gelişimi adlı bir hikaye paylaşmıştı. Bu paylaşımda Raikkonen'in idollerinden olan James Hunt'ın Monaco GP hafta sonunda çekilen elinde içki şişesi ve sigara olan bir fotoğrafı yer alırken yanında Hamilton'ın scooter sürdüğü bir fotoğraf yer alıyordu. Aynı hikayenin peşinden ise kendisinin bir barda arkadaşıyla sigara ve içki içtiği fotoğrafını paylaştı ve "Endişelenmeyin, henüz tüm umut tükenmedi" mesajını paylaştı.

Bu konuya değinen Raikkonen, "Açıkçası ben spora başladığımda her şey biraz daha farklıydı ancak son seneler hep böyle oldu. Günümüzde insanlar her şeyden üzülüyorlar, rahatsız oluyorlar. Ancak durum böyle. Günümüz dünyası ne yazık ki böyle. Ancak bu tür şeyleri gelecek sene olacak şeyleri değiştirmiyor. F1'in nasıl çalıştığını ya da çalışmadığını biliyoruz. Bu konuda hiçbir sorunum yok." dedi.