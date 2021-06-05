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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Sainz: “Düzlük hızını artırmak için, yere basma gücünden taviz vermemiz gerekiyor”

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Carlos Sainz, Bakü’de Ferrari için oldukça olumlu geçen sıralama turlarının ardından takımının düzlük hızını artırmaya odaklandıklarını ama bunu yapmak için yere basma gücünden taviz vermeleri gerektiğini söyledi.

Sainz: “Düzlük hızını artırmak için, yere basma gücünden taviz vermemiz gerekiyor”

Ferrari, Monako’da güçlü bir hafta sonu ardından Bakü’de “gerçekliğe dönmeyi” bekliyorlardı. Fakat, durum hiç de bekledikleri gibi olmadı ve iki Ferrari pilotu da tüm antrenman seanslarını ilk 5’te tamamladı. 

Buna rağmen İtalyan takım bu sonuçlara “aldanmayacaklarını” çünkü McLaren ve Mercedes’in sıralama turlarına kadar kendilerini geliştireceğini ve güçlü performanslar göstereceğine inandıklarını belirtmişti.

Bu tahminleri kısmen gerçekleşse de cumartesi günü Ferrari güçlü formunu korudu ve pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc oldu. Carlos Sainz ise seansın son dakikalarında önündeki AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda’nın duvara çarpması ardından sert bir frenleme ile kaçış alanına çıktı ve ön kanadı hasar aldı. Fakat yine de 5. sıraya yerleşmeyi başardı.

Ferrari için oldukça olumlu geçen günün ardından konuşan Sainz verdiği demeçte sıralamaların son bölümünde yaşananlardan bahsetti. 

Sainz, “330 km/s hızla geliyordum ve önümden gelen tüm dumanı gördüm. [Tsunoda’nın] duvara çarpmadığını ve sadece blokaj yaptığını umuyordum. Bu yüzden normalde fren yapmam gereken yerde fren yaptım.”

“Sonrasında viraja girer girmez, onun duvarda olduğunu gördüm. Korkmadım ama frene daha da sert bastım ve kontrolü kaybettim.”

"Açıkçası araçta çok fazla hasar görünmüyor. Büyük bir sorun olmadığını umuyorum. Belki şanssızım ama bu şanssızlığımı kırmayı ve en azından yarışa 5. sıradan başlamayı hak ettiğimi düşünüyorum.”

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ardından Sainz’a bu hızda olmayı bekleyip beklemedikleri sorulduğunda İspanyol pilot şöyle konuştu:  "Dürüst olmak gerekirse inanılmazdı, bunu beklemiyorduk. Yalan söylediğimizi düşünebilirsin ama içtenlikle söylüyorum ki bugün sıralamalarda ikimiz de resmen uçuyorduk.”

“Pole pozisyonu için mücadele ettiğimiz üst üste ikinci yarış. Bence burada Red Bull'un uzun düzlüklerdeki hızı daha fazla çünkü bizim lastiklerde daha çok performans kaybımız oluyor.”

“Ancak aynı zamanda bugün araç, pole pozisyonu kazanabilecek kadar iyi hissettirdi. Bilirsiniz bu çok cesaret verici. Yuki ile olan kazadan önce bile, kendi derecemden 1.5 saniye daha hızlıydım.”

Ayrıca Sainz, düzlük hızlarını geliştirmeye çalıştıklarını ama bunu yaparken de bazı şeylerden feragat etmeleri gerektiğini belirtti.

"Deniyoruz ama bu durumda yere basma gücünden taviz veriyoruz, bu da lastik yönetimimizi etkiliyor.”

“Önemli olan bugün pole pozisyon için savaşıyor olmamız ki bu da bir başka iyi haber ve yarın da biraz daha iyileşmeye çalışacağız.”

“Açıkçası özellikle bizim için geçiş yapmak çok zor ama ilerlemeyi ve ön sıralara yükselmeyi deneyeceğim.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Editör Selin Elif Köse

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