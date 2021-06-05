Ricciardo: ''Zaman kazanmaya çalışırken çok aşırıya kaçtım''

Daniel Ricciardo, bu hafta sonuna iyi başlamıştı ancak sıralama turlarının ikinci bölümünde bir kaza yaptı.

3. virajda bariyerlere çarpan Ricciardo, yarınki yarışa 13. sıradan başlayacak.

Avustralyalı pilot, bugünkü kazasını şu sözlerle anlattı: ‘’Bence bu hafta sonu iyi başladı. Geçtiğimiz hafta, bu hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanabilmek adına birkaç gün boyunca çok çalıştım ve bence doğru yoldaydık.''

''Sonrasındaki tempom fena değildi ve göreceli olarak rekabetçi olduğumu da söyleyebiliriz. Ancak, çok zorlamaya çalıştım ve denge çok ince bir çizgiydi. Sanırım hâlâ anlamam gereken şeyler var.''

''Muhtemelen bunları anlamak biraz daha zamanımı alacak. Hata yaptığım virajda, frenleme yapmak için her zaman belli bir aralık var ve o frenleme bölgesinden biraz daha fazlasını çıkarmaya çalıştım. Ancak dönmeye başlar başlamaz, lastikler kilitlendi.''

Ricciardo, zaman kazanmaya çalışırken çok aşırıya kaçtığını söyledi.

''Bu hızlarda kilitlendiğiniz zaman, duramayacağınızı biliyorsunuz. Apeks çok kısaydı ve aslında geçiş yapması da kolay bir yerdi. Üçüncü bölüm için biraz daha zaman bulmak istediğimizi biliyordum. Oradan biraz daha zaman çıkarabileceğimi biliyordum ancak muhtemelen çok aşırıya kaçtım. Bundan öğreneceğim.’’

"Elbette hayal kırıklığına uğradım fakat diğer taraftan iyi de hissediyorum. Bunun basit duyulacağının farkındayım ama en azından denedim.''

''Orada kazanılacak bir şey olduğunu biliyordum ve bunu kazanmayı denedim. Görüldüğü üzere işe yaramadı ancak bu hatadan öğreneceğim ve bir adım geri atıp, yarın neleri daha iyi yapacağımı çözeceğim.''

Sürüş yaparken doğal içgüdülerini bastırmanın zor olup olmadığı sorulan Ricciardo, ''Bu daha zor. İçgüdülerimle sürememek kesinlikle daha zor. İçgüdülerle sürüş yapmak doğal olan şey ve bazen de buna çok çaba harcamazsınız çünkü tüm hayatınız boyunca bunu yapmışsınızdır. Her viraja çok kafa yormak zor olabilir ancak bunu yapmaya devam edersem, gittikçe daha az zor olacağını biliyorum. Bunu yapabilmek muhtemelen biraz zaman alacak ve bugün olduğu gibi, bazen de üzüleceğim. Umarım sürüş tarzı daha doğal hale gelebilir. Bu tür hızlarda da bunu başarmak zor çünkü rahat olmak ve içgüdülerinizi kullanmak istersiniz. Bu biraz zor ancak bunun üzerinde çalışıyorum.'' cevabını verdi.

Yarın lastik seçiminde serbest olmasıyla ilgili de konuşan Ricciardo, ''İşe yarayabilir. Umarım üçüncü bölümün dışındayken bunu kullanabiliriz. Bunun uzun bir yarış olacağının farkındayım ve eğer Pazar günü hızlı bir aracınız varsa, kesinlikle bir şeyler başarabilirsiniz. Monako'nun tersine, bu yarışta hâlâ hiçbir şey belli değil. Yarına iyi bir stratejiyle girmeyi umacağız.'' dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images