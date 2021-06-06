Hamilton, Mercedes'in geri dönüşüyle gurur duyuyor

İlk 3 antrenman seansında lastikleri ısıtmakla yaşadığı problemlerin ardından mekanik yol tutuşu konusunda zayıf kalan ve bir aralar ilk 10'un dışına kadar Mercedes ve Hamilton, sıralama turlarında doğru araç ayarları ile birlikte kendilerini yeniden buldu ve seansı ikinci sırada tamamladı.

Hamilton, bu geri dönüşlerinin yaşadığı en iyi hislerden biri olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse, yaşadığımız bu tecrübe, bu zorlu tecrübe, ilk 10'un dışındayken ve bütün hafta sonu boyunca zorlanıyorken aracı anlayarak, ondan performans çıkarabilmemiz yaşadığım en iyi hislerden birisi. Fantastik hissettiriyor. Mükemmel bir iş çıkaran Charles'ı tebrik etmek istiyorum."

"Şartlara baktığımızda, burada olabilmek büyük bir başarı. Burada olduğum için mutluyum, [ilk turlarda] iyi bir tur atabildiğim için mutluyum. Bu, bizi dün beklediğimizden çok farklı bir yarışa sokuyor."

Son bölümdeki turu hakkında konuşan Hamilton, masada zaman bıraktığını belirtti ve turu hakkında şunları söyledi: "Bence daha fazlası gelecekti, o yüzden son turlar için heyecanlıydım. Bence [son turlar] çok yakın olacaktı. Charles'dan daha hızlı olurdum diyemem ama kesinlikle ilk turumda masada zaman bıraktım. Bence ilk turumda Valtteri'ye gerektiğinden fazla yakındım." "Zorlandım, ikinci sektörde yavaştım çünkü önümdeki aracı çok yakındım. Her neyse, bu [sonucu] kabul edebilirim. Çıkardıkları mükemmel işten ve sürekli açık görüşlü olduklarından dolayı bütün ekibimle çok gurur duyuyorum." "Fabrikada gece boyunca çok çalışıldı ve elbette bugün boyunca da [çalışıldı]. Umarım herkes mutludur, yarın hâlâ halletmemiz gereken bir iş var." Hamilton'a tam olarak nerede ayar değişiklikler yaptıkları soruldu. İngiliz pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Buraya geldik, aslında ilk antrenman çok da kötü hissettirmedi. Sonrasında, 2 ve 3. antrenman seansı felaket gibiydi. Gece boyunca birkaç değişiklik yaptık ama sorunu tam olarak saptayamamıştık. 3. antrenman seansında yine yeni birkaç şey denedik ve neredeyse bir şeyler buluyorduk sonrasında seansın sonunda ayarlarla alakalı son birkaç şey denedik ve bu, araçtaki potansiyeli biraz açığa çıkardı." "Bu değişiklikler, temel olarak lastikleri çalıştırmak ile alakalıydı. Biz, lastiklerimizi diğerleri gibi hemen çalıştıramıyoruz. Gündüz ve gece kadar fark olmasının sebebi lastiklerin bir anda lastiklerin çalışmaya başlamasıydı. Sonrasında oyun geri döndük ve turları atabilmek önemliydi." Hamilton, aracın dengesinin son anda düzeldiğini belirtti ve şunları ekledi: "Son birkaç gündür yaşadığım duyguları tarif etmek biraz zor. Ayar değişiklikleri hakkında konuşurken, hiçbirimiz neden bulunduğumuz pozisyonda olduğumuzu bilmiyorduk. Çünkü birçok şey deniyorduk ve her zaman beklediğiniz sonuçları alamayabiliyorsunuz. "Ve ne yaparsak yapalım, düzeltemedik. O noktadan itibaren, çocukları zorlamaya başladım. 'Bunu denemek istiyorum, şunu denemek istiyorum' dedim ve bunu yaparken doğal bir şekilde kaygılanmaya başladım çünkü bu ayarların doğru mu ya da yanlış mı olacağını bilemiyorsunuz." "Bu da bu sabahki gibi ilk 10'nun dışında kalmamıza neden oluyor. Yani evet, sonunda bırakmak zorunda kaldım, seansın bitmesine 10 dakika kala, aslında dün akşam gece 11'e kadar buradaydık ve seansın öncesinde de öyle, hâlâ değişiklikler yapıyorduk ve sonrasında her şeyi unutup, sonuna kadar zorladım." "Bu mükemmel bir his. Bence kanatlarda doğru dengeyi yakaladık. Mükemmel kanatlara sahip miyiz? Bence her zaman dengenin daha iyi olduğunu söyleyebilirsiniz ama bugünkü [denge] de işimizi gördü." "Yarış temposunda Red Bull kadar hızlı değiliz ama rekabetin içindeyiz. Yani umuyorum ki yarın buradakilere yakın olabiliriz." Ferrari, bu sezon üst üste 2. pole pozisyonunu kazanırken, McLaren bu sezon iki kez podyuma çıkmayı başardı. Hamilton'a ön tarafta ikiden fazla takım olmasını sevip sevmediği soruldu. İngiliz pilot, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Evet, inanılmaz geliştiler (Ferrari hakkında). Bunu tamamen anlayamıyorum, bence kesinlikle... bence uzun süredir iyi bir araçları vardı ancak güçleri azdı. Motor konusunda iyi bir gelişme gösterdiklerini tahmin ediyorum çünkü bizle aynı seviyedeler." "Bence zaten iyi bir araçları vardı, virajlarda bize oldukça yakınlardı. Sanırım Bahreyn'deydi, bize sadece düzlüklerde zaman kaybediyorlardı. Neden bilmiyorum ama böyle yerlerde lastikleri çok iyi kullanıyorlar özellikle de tek turda." "Yani ön tarafta 3 hatta 4 takım görmek güzel. Renault'ları [Alpine], McLaren'ları ve hatta AlphaTauri'leri bile mücadelede görmek güzel. [Bu sezon], gördüğümüz en heyecanlı sezonlardan biri olmaya doğru ilerliyor."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images