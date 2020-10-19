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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"

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Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"
Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Carlos Sainz, ralli efsanesi olan babasının, Red Bull takım danışmanı Helmut Marko'ya göre daha anlayışlı bir yol gösterici olduğuna inandığını söyledi.

1990'ların başında ralliyi domine eden Sainz Sr, 2 kez WRC şampiyonu oldu ve 26 galibiyet aldı. 

An itibariyle 58 yaşında olan Baba Sainz, her yılın Ocak ayında Dakar Rallisi'nde mücadele ediyor ve bu seneki ralli de dahil olmak üzere toplam üç galibiyet almayı başardı. 

Formula 1'e Red Bull sürücü gelişim programı ile adım atan Carlos Sainz Jr, Toro Rosso ile başladığı serüveninden sonra Renault'ya transfer olmuştu. 2019'da McLaren'e geçiş yapan Sainz Jr, 2021 itibariyle Ferrari adına yarışacak.  

Red Bull sürücü gelişim programının eski üyesi olan Sainz, Marko'nun çalışma yöntemini yakından izleme fırsatı yakalamıştı. Sürücülere karşı olan zalim yaklaşımı ile bilinen 77 yaşındaki Avusturyalı takım danışmanı, pek çok tartışmalı karara imza atmıştı. 

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Babası ile Marko'nun sürücülere olan yaklaşımını karşılaştıran Sainz Jr, babasının genç sürücüler ile olan ilişkisinin daha diplomatik olduğunu söyledi. 

Sainz Sr'ın Asturias Prensesi Spor Ödülü'ne layık görüldüğü seremoniden sonra Marca Gazetesi'ne konuşan Sainz Jr şunları söyledi: "Red Bull, Red Bull'dur, kendi yapmaları gereken bir düzenleri var."

"Onlar pek çok sürücüye, 50 veya 60 civarında sürücüye, olabildiğince fazla maddi destek verdiler ve bunun için onlara minnettarım."

"Ancak aynı zamanda onlara çok büyük bir talep var, ve çok sert bir ölçekleri, orada ya kazanırsınız ya da programdan atılırsınız."

Carlos Sainz Jr., McLaren

Carlos Sainz Jr., McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Kendi yönettiği sürücülere karşı babam oldukça zorlayıcı, ancak Marko ile karşılaştırıldığında onun sürücülere karşı daha anlayışlı ve daha iyi bir yol gösterici olduğuna inanıyorum."

"Dünya Ralli Şampiyonası'nda hiç kimse bir şeyi daha çok bilmez. Eğer O, kendi işi olmayan F1 üzerinde bana bu kadar iyi yol gösterdiyse, kendimi ralliye adamış olsaydım durumun ne olacağını tahmin edemiyorum bile. O, gerçekten çok iyi bir yol arkadaşı olmalı."

Sainz Jr aynı zamanda, babasının Dakar Rallisi'nde mücadele ettiğinde, kendi yarışlarından daha endişeli olduğunu söyledi: "Dakar'ı kendi içimde çok fazla yaşıyorum. Onun Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki dönemini görmek isterdim, özellikle daha çok ralli bilgisiyle."

"Kendi çektiğim çok az fotoğraf var. Ancak izlediğim oldukça fazla video var ve bu beni biraz sinirlendiriyor."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz , Carlos Sainz Jr.
Editör Efe Kahya

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