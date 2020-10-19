Racing Point, 2020 Mercedes süspansiyonuna geçişi savundu

Sezonun başında ve mevcut araçların 2021’de yarıştırılacağı kesinleştirildiğinde, takımların araçlarındaki zayıf yerleri güncelleyebilmesi için bir jeton sistemi tanıtılmıştı.

Fakat kurallara göre partnerlerinden aldıkları 2019 parçalarını mevcut araçlarında kullanan takımlar, aynı parçaları 2020 denkleriyle jeton hakkı kullanmaksızın değiştirebilecekti.

Bu kural sayesinde Racing Point önümüzdeki sene Mercedes W11’in tüm arka kısmını aracına uygulayabilecekken Alpha Tauri de aynısını RB16’yla yapabilecek.

Ferrari partnerleri Alfa Romeo ve Haas halihazırda 2020 vites kutuları ve Maranello tarafından sağlanan diğer parçaları kullanmakta, dolayısıyla bu kuraldan yararlanamayacaklar.

Sezon başladığında ve Racing Point RP20 aracının potansiyeli açığa çıktığında rakip takımlar, Silverstone merkezli takımın 2021 için W11'in parçalarını ve aracının diğer kısımları için 2 jeton hakkını kullandığında bir adım daha ileriye gideceğini anladılar.

Temmuz ayında Motorsport.com tarafından sorulduğunda Ferrari takım patronu Mattia Binotto, “Bence bazı takımların sonunda, 2019 aracından 2020 aracına geçecek olması bizi tam olarak mutlu etmiyor.”

“Bence bu adaletsizce olurdu çünkü 2 jeton hakkı herkes için eşit. Bizim sadece 2 jeton hakkımız var ve bence herkes de bununla sınırlı kalmalı.” şeklinde cevap vermişti.

Konu FIA ile görüşüldü fakat herhangi bir değişimle sonuçlanmadı. Racing Point teknik direktörü Andrew Green artık itirazların durgunlaştığını düşünüyor.

Motorsport.com tarafından rakiplerin itirazının azalıp azalmadığı sorulduğunda Green, “Bence öyle oluyor. Kurallar bunu yapmamıza izin veriyor. Biz de yapıyoruz, FIA’yla görüştük, yapmamızda herhangi bir sakınca olmadığını söylediler.”

“Yazılı kurallara göre takımların araçlarını 2020 standartlarına çıkarma hakkı var ve bence en adil yol da bu.”

“COVID öncesinde 2019 süspansiyonunu kullanma kararımızın bize karşı kullanılmaması gerekir. Aracımızı diğer herkesin standartlarına çıkarabilmeye hakkımız olmalı.”

“Açık olmak adına söylüyorum, süspansiyonumuzu 2020 süspansiyonuna yükselteceğiz, 2021 süspansiyonuna değil. Şu anda 2019 süspansiyonunu kullanıyoruz. Rakiplerimizin yapmak istediği ise bize ceza vermek ve bizi 2 yıllık parçaları kullanmaya devam etmeye zorlamak, o yüzden aracımızı standartlara yükseltmemize karşılar.”

“Herhangi bir avantaj sağlayıcı hareket de yapmıyoruz, 2021 parçalarını getirmek gibi. Sadece onlarda olduğu gibi aracımızı mevcut parçalara yükselteceğiz.” şeklinde cevap verdi.