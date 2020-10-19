Norris: "Dördüncülük mücadelesi için ekstra zorlamalıyız"

Sezonun bitmesine 6 yarış varken Norris 65 puanla şampiyonada 6. sırada yer alıyor. Onun 13 puan önünde Daniel Ricciardo, 3 puan önünde Sergio Perez yer alıyor. Norris son yarışa kadar şampiyonada dördüncü sıradaydı ancak son yarışa erken veda etmesi ve rakiplerinin iyi sonuçlar almasının ardından geriye düştü.

Norris, ilk 10 yarışta 5 defa ilk 6'da yer aldı ve bunlardan birisi ilk yarıştaki üçüncülüğüydü.

Norris, "Her hafta sonuna bu şekilde zorlayarak girmek güzel çünkü bunu düşünerek ekstra motivasyon bulabiliyorsunuz."

"Tabii ki her hafta sonuna şampiyonayı düşünerek ya da şampiyonada o pozisyonu korumayı hedefleyerek girmiyorum ancak yine de bu durum beni motive ediyor ve biraz daha fazla zorlamamı sağlıyor." dedi.

Norris, Renault'nun ve Daniel Ricciardo'nun yükselişi ile son yarışların McLaren için pek kolay geçmediğinin farkında.

Norris, "Açıkçası iniş ve çıkışlar oldu. Seneye çok iyi başladık ve ilk birkaç yarıştan maksimumu almayı başardık."

"Takım olarak özellikle benim tarafımda çok güçlü başladık. Bu sayede başta avantajlı olduk."

"Ancak Renault sezon ortasında çok güçlü bir yükseliş gösterdi. Ben birkaç yerde hata yaptım. Bazı pistler bize Renault kadar uymadı."

"Çok zorluyoruz ve pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Ancak aynı zamanda bunu başarmak o kadar kolay değil."

"Bir hafta sonu hafif önde olurken, başka bir hafta sonu hafif geride olabiliriz. Bu yüzden arkada olduğumuzda ya da daha hızlı araca sahip olduğumuzda, maksimumu almaya ve daha fazla puan kazanmaya çalışıyoruz." dedi.

Norris, McLaren'ın birkaç yarıştır getirdiği güncellemelerin kendilerine momentum kazandıracağını düşünüyor.

Norris, "Sene boyunca çok sayıda güncelleme almadık. Sezona çok iyi bir paketle başladık ve onu anlaması biraz zaman aldı. Şu anda getirdiğimiz güncellemeler, sezon başında getirdiğimiz güncellemeleri ve aracı her hafta sonu daha iyi anlamamız sayesinde geliyor."

"Günümüzdeki araçları anlamak, üzerinde çalışmak ve onları geliştirmek çok zorlu. Bununla ilgili bir planımız var."

"Rusya'da birkaç güncellememiz vardı ve bu hafta sonu yine ufak tefek güncellemeler olacak ancak yine de bunlar hâlâ şampiyonada ikinci sırayı zorlayabileceğimiz ya da özel şeyler yapmamızı sağlayacak güncellemeler değil."

"Her şeyi bir araya getirmeye çalışıyor ve aracın düzgün çalıştığından emin olmak istiyoruz. Paketten maksimumu almaya çalışıyoruz." dedi.

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