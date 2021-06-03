Russell: “Wolff, Bottas’la yaptığım kaza sonrasında kendi iyiliğim için bana kızdı”

Imola Grand Prix’sinde Russell ve Bottas 9. sıra için mücadele ederken yüksek hızda büyük bir kaza yaptılar ve bunun sonucunda ikisinin de aracı büyük oranda hasar aldı.

Bu olayın ardından Russell, sinirli bir şekilde Tamburello şikanındaki çakıl havuzunda bulunan Bottas'ın yanına gitti ve Fin pilotun kaskına dokunduğu görüldü. Ayrıca Russell, yarışın ardından da yine öfkeli bir şekilde basına demeçler vermeye devam etti ve olayın kendi bakış açısından dile getirdi. Fakat İngiliz pilot, yarıştan bir gün sonra sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı ve Bottas'tan özür diledi.

Russell, Autosport/Motorsport.com ile yaptığı özel röportajda bu kazanın Wolff ile olan ilişkisini nasıl etkilediğini anlattı.

Russell, “Aslında, bu olaydan sonra Toto ile olan ilişkim daha da gelişti.”

“Kendi iyiliğim için bana kızdı ama bunu kesinlikle benim en iyi işi çıkarabilmem ve benden beklediği şeyleri başarabilmem için yaptı.”

“[Toto’nun dediklerini] dinlemek, üzerinde düşünmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için mental olarak yeterince güçlüyüm.”

“Tabii ki, o anda her açıdan duygularım çok şiddetliydi.”

“Fakat dürüst olmak gerekirse Williams’taki herkesle ve Mercedes’teki önemli kişilerle konuştum ve hepsiyle aram hiç olmadığı kadar iyi.”

“Bence zaten böyle zor anlar, sizi [çevrenizdekilerle] daha da yakınlaştırıyor.” dedi.

Wolff’un bu geri bildirimleri hakkında ne zaman konuştukları sorulduğunda Russell, ikilinin Mercedes teknik direktörü James Allison ile İtalya’dan beraber döndüklerini ve uçaktayken bu konuşmayı yaptıklarını söyledi.

İngiliz pilot, “Bunun hakkında çok verimli bir konuşma yaptık.”

“O günün akşamını ve sonraki sabahı bunu üzerinde düşünmeye ayırdım. Hatta, bütün haftamı buna ayırdım diyebilirim.”

“Fakat pazar günü evime gelir gelmez, neyi yanlış yaptığımı anladım.”

“Aslında kazadan bahsetmiyorum. İdeal bir durum olmasa da kimse kaza yaptığım için benden hayal kırıklığına uğramamıştı.”

“Fakat [kazadan sonraki] davranışlarım, standartlarıma uygun değildi.”

“Ayrıca bu olaydan sonra da belirttiğim gibi, takım arkadaşınızla mücadele ediyorsanız ve geçiş yapacaksanız bunun güvenli olduğundan ve hiçbir risk olmadığından kesinlikle emin olmalısınız.”

"O anda, onun bir takım arkadaşım olduğunu tam anlamıyla kavrayamadım.”

"Williams benim için bir aile, Mercedes de öyle. Nicholas [Latifi] benim için bir takım arkadaşı olduğu gibi Lewis ve Valtteri de benim takım arkadaşlarım sayılır.”

“Tam olarak aynı koşullarda Nicholas olsaydı, muhtemelen bunu yapmaktan vazgeçerdim ve daha sonra onunla bu konuda konuşabilirdim.”

"Ancak o anda Valtteri'yi gördüğüm gibi karşımda başka bir rakip görseydim, bu hamleyi yine yapardım. Çünkü bunun, benim için bir puan fırsatı olduğunu biliyordum.”

"Tam arkamda Kimi [Raikkonen] vardı, o hamleyi yapmasaydım belki beni geçer ve 10. sırayı alırdı.”

"Ancak sonuçta takım arkadaşınızla çarpışmak kabul edilemez bir hata.”

"Pek çok şey üst üste geldi, ancak her ne olduysa oldu artık [Mercedes ile] hiçbir sorunum yok ve Toto ile her hafta konuşuyoruz. Şimdi bu konuyu konuşmuyoruz bile, bunu tamamen geride bıraktık.” dedi.

George Russell, Williams 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images