Pirelli: "Daha yumuşak lastik setleri, Bakü'ye aksiyon katacak"

İtalyan şirket, 2019 senesinde düzenlenen yarış için Bakü'ye C2, C3 ve C4 lastiklerini getirmişti. Bu sene ise daha sert olan C2 lastiği yerine mevcut 5 lastik arasından en yumuşağı olan C5 lastik getirilecek. Böylelikle takımlar C3, C4 ve C5 lastiklerini kullanabilecek.

Takımlar, C5 hamurunun yarışta uzun süre gidebileceğini düşünmemekte. Bu da sıralama turlarının son bölümüne C4 lastikle kalmayı daha önemli bir hale getirecek.

Buna ek olarak Pirelli, trafikten ve pist üstü pozisyonunun öneminden dolayı çoğu takımın tek bir pit stopla yarışı bitirmesini bekliyor.

Motorsport.com'a hafta sonu hakkında konuşan Pirelli motor sporları şefi Mario Isola, şu ifadeleri kullandı: "2019'da burası için C2, C3 ve C4 lastiklerini seçmiştik ama kimse C2 setini yarış içinde kullanmadı. Yani C3'ten C4'e geçtikleri bir tek stop stratejisi uyguladılar. Bu lastikler [C3 ve C4], bu sene orta ve sert lastik olacak. Bu yüzden, C5 ile birlikte yarışa yeni stratejik opisyonlar ekledik."

"Beklediğimiz rakamlara bakarsak, takımların C3'ten C5'e geçtikleri ya da C5'ten C3'e geçtikleri bir tek stopla yarışı tamamlayacağına inanıyorum. C4'ten C5'e geçilen strateji hakkında konuşmak için yarınki antrenman seansının beklememiz gerek. Çünkü [C4 ve C5 arasındaki] aşınma farkı çok ufak olacak. İki hamur arasındaki bu aşınma farkı, lastiklerdeki kabarcıklanma ile alakalı. C4 ve C5 setlerinde kabarcıklanma bekliyoruz."

"İki sene önceki yarışa baktığımızda, tek stop mantıklı duruyor. Dürüst olmak gerekirse, iki stop stratejileri şu an için tek stop stratejilerinden daha yavaş duruyor. Fakat bekleyip, en yumuşak lastiklerdeki aşınma ve kabarcıklanma seviyelerine bakmamız gerek."

Isola, Bakü pistinin özel meydan okumalar ortaya çıkardığını belirtti ve özellikle pistteki uzun düzlükte lastiklerin soğumasından ötürü birinci virajda blokaj yapmanın kolay olduğunu da ekledi.

Isola, "Bu pist, biraz çetrefilli. En zor bölüm ise ön aks ile arka aks arasındaki dengeyi ayarlamak çünkü buradaki virajların çoğu 90 derecelik virajlar. Arka taraftan çekiş gerekiyor ve bu yüzden enerjiyi arka tarafa koyuyorsunuz." "Çoğu şeyin soğuduğu uzun bir düzlüğümüz var özellikle de ön lastikler soğuyor ve büyük bir şey. Lastikler soğuduğundan dolayı, ilk virajda blokaj yapılabiliyor. Ön lastikleri doğru sıcaklıkta tutabilmek araç ayarının en önemli parçası." "Geçen yarışa kıyasla daha yumuşak lastikler eklememiz, onları ısıtma konusunda yardımcı olacak fakat araçta doğru dengeyi bulma konusunda yardımcı olmayacak." "Yani, bunun üzerinde çalışmaları gerek ve umuyorum ki bunun sayesinde daha çok aksiyon göreceğiz." "Elbette, eğer bir güvenlik aracı çıkarsa her şey değişecek ve biz bunu biliyoruz. Ancak normal bir durumda, güvenlik aracı çıkmadığında ya da yarış herhangi bir şekilde bölünmediğinde, herkesin tek stopluk stratejiyi seçeceğini düşünüyorum." "Pit yolunda o kadar da zaman kaybetmiyorlar. Bizim bu konudaki tahminimiz 21 saniye. Yani tek stop, pit yolundaki zaman kaybından dolayı değil daha çok trafikten dolayı yapılacak. Bu, lastiklerin ısınmasına ve aşınma seviyesine de bağlı." dedi. Isola, pist üstündeki sıcaklığın pistin farklı bölümlerinde değiştiğini ve bunun sürücülerin işini zorlaştırdığını da belirtti ve ekledi: "İki sene önce Bakü'ye daha geç gelmiştik ama hava durumu bu sene de havanın sıcak olacağını söylüyor. Yani, asfalt sıcaklığının 50 derece civarında olmasını bekliyoruz. Ancak pistin daha tarihi kısmına gittiğinizde asfaltın bütün bölümleri güneş görmüyor." "Yani, güneşin altında gittiğimiz düzlüğün ardından 2-3 kilometre de gölgelerin altında gidiyorsunuz ve bu gölgelik bölümlerle, güneşin altındaki bölümlerin arasında 20 derece kadar fark olabiliyor. Bu yüzden bu göz önünde bulundurmanız gereken bir şey." Isola, sıralama turlarının ikinci bölümünde lastik seçimleri hakkında da şunları söyledi: "Orta lastik ile yumuşak lastik arasında çok da büyük bir delta farkı olmadığını söyleyebilirim." "Yani muhtemelen yarım saniye civarında olacaktır. Bu da eğer yumuşak lastiklerde çok fazla aşınma yaşıyorsanız, orta lastiklerle tur atabilirler. Eğer tur zamanları arasında büyük bir fark yoksa, deneyebilirler. Eğer tur zamanlar 1 saniye kadar yavaşsa, o zaman büyük bir risk alırlar."