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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

George Russell, ortaya çıkan spekülasyonlardan sonra, Britanya Grand Prix'sinde kendi Formula 1 geleceğine dair hiçbir şeyin açıklanmayacağını açıkladı.

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"

Mevcut Williams sürücüsü, 2017 yılından beri Mercedes'in genç programının bir parçası oldu ve İngiliz pilotun ismi 2022 yılındaki boş Mercedes koltuğuyla ilişkilendiriliyordu.

Mercedes geçtiğimiz haftalarda Lewis Hamilton'ın yanındaki boş koltuk için sözleşmeleri sezon sonunda biten Russell ve Valtteri Bottas arasında bir karar vereceklerini söylemişti.

Russell ise, kendi ülkesindeki Grand Prix'de, Formula 1'deki geleceğiyle ilgili hiçbir şeyin açıklanmayacağını söyledi ve Mercedes'le bir anlaşma imzalamış olduğu haberlerini reddetti.

F1 Nation podcastin son bölümünde konuk edilen Russell'a, Mercedes'le anlaşma imzalayıp imzalamadığı soruldu ve İngiliz pilot şu şekilde cevap verdi: ''Mercedes'e beş veya altı yıl önce imza attım. Bu %100 doğru. Herkesin de bildiği gibi, benimle ilgilenenler onlar.''

''Ancak gelecek yılki koltuğum hakkında  konuşmak gerekirse, henüz hiçbir şey imzalanmadı veya belli olmadı ve Silverstone'da bir şey açıklanmayacak. Size bunu söyleyebilirim.''

Russell, 2019'da Formula 1 kariyerine Williams'la başladığından beri İngiliz takım adına hiç puan alamamış olsa da, performansı takımdaki zorluklara rağmen oldukça güçlüydü ve bu performanslar sayesinde padokta övgü topladı.

İngiliz pilot, Hamilton'ın geçtiğimiz sezonki Sakhir Grand Prix'si öncesinde COVID-19'a yakalanmasıyla, Mercedes'teki boş koltuğa geçti ve Alman takımla sürüş çıkarmanın tadına baktı.

Russell, Bahreyn'deki yarış hafta sonundaki sıralamaları ikinci sırada tamamladı ve talihsiz pit stopundan önce yarışı lider götürüyordu ve galibiyete doğru gidiyordu ancak pit stopla birlikte damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Bu sezon yapılan geçtiğimiz yarışlarda Russell, Williams'la puan almaya oldukça yaklaştı ve Avusturya'da yapılan ikinci yarışı 11. sırada tamamlayarak puan almayı çok az farkla kaçırdı.

Williams, iki yıl önce en düşük seviyesine ulaştığından bu yana performansında istikrarlı bir yükseliş yaşadı.

Russell da, takımın yeni sahipleriyle birlikte ve 2022'de getirilecek yeni kurallar sayesinde, Williams'ın geleceğinin "inanılmaz derecede heyecan verici" olduğuna inandığını açıkladı.

Russell konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Görüldüğü üzere, takım son üç yıldır şampiyonayı sonuncu sırada tamamladı ancak işlerin gelecek sezon böyle ilerlemeyeceğine oldukça eminim.''

''İşler daha iyiye gitmeye başladı. Bazı şeyler artık rayına oturuyor. Jost Capito, herkesin daha verimli, daha elverişli olmasını sağlamak için takımın alt yapısını kurmada iyi iş çıkarıyor ve bence şu ana kadar verilen her karar doğru nedenlerle verildi.''

''Gelecek sezonlarda Williams'ın önlerde savaşamaması için bir neden görmüyorum.''

''Bu şu anda aptalca duyulabilir ancak 2013 yılında Valtteri ve Maldonado o araçtalardı. Takımlar şampiyonasını dokuzuncu veya onuncu sırada tamamladılar ancak bir sonraki sezon üçüncü sıradaydılar, birçok yarışta podyuma çıktılar ve pole pozisyonu kazanabildiler.''

''Bir kural değişikliği yapıldığı zaman, bu sporda her şey çok hızlı şekilde değişebilir. Umarım işler Williams için iyi şekilde değişir.''

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