Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1, sprint yarışı denemelerinin başarılı olmaması durumunda yeni formatı, bu sezon sonrasında kullanmayacaklarını belirtti.

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"

Bu hafta sonu Britanya Grand Prix’sinde, F1’de ilk kez sprint yarışı formatı denenecek ve cumartesi günü gerçekleşecek olan 100 km’lik sprintte, pazar günkü yarışın gridi belirlenecek.

Formula 1 yöneticileri, bu yeni formatı hayranların beğeneceğinden ve 2022’den sonra da devam edeceğinden emin gözüküyor. Ancak F1 motor sporları şefi Ross Brawn, bu sezonki sprint denemeleri seyircilerin ilgisini çekmekte başarılı olmazsa, buna devam edilmeyeceğini belirtti.

“[Sprint yarışları] başarılı olmazsa, bu formatta devam etmeyeceğiz. Seyircilerin ilgisini çekmezse, bunu yapmamızın bir anlamı kalmaz. Hayranların beğenisini almazsa, bunun bize bir yararı olmaz.”

“Bence bunun iyi yönlerinden biri, tüm sezon boyunca değil de sadece 3 yarışta denenecek olması. Geçmişte F1’in en çok zorladığı noktalardan biri, sonraki sezonlar için teorik düzenlemeler yapmaktı.”

“Hepimiz sıralama turlarının kaldırılmasının nasıl bir fiyaskoya döndüğünü hatırlıyoruz, şanslıyız ki sezonun ortasında bunu değiştirdiler. Bence bunun büyük bir zorluk olacağını herkes tahmin etmişti ve öyle de oldu.”

“Bu nedenle, bu sezonki 3 yarış sadece bu formatın bir denemesi olacak. Eğer başarılı olmazsa, umduğumuz karşılığı alamazsak şu anda bulunduğumuz noktadan devam edeceğiz ve başka yenilikler bulmaya çalışacağız.”

The busy pre race grid

The busy pre race grid

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

F1, 2022 ve sonrası için sprint formatı ile devam etme kararı alırsa, bu yeni sprint yarışlarının hangi pistlerde yapılacağını seçmek zor olacak.

Fakat Brawn, F1 sprint yarışlarını en yüksek fiyat teklifini verenlere “satmayacağını” belirtti çünkü hayranların beğenmeyebileceği pistlerde, bu yeni yarışın yapılması riskini almak istemiyorlar.

“Bence her organizasyonda, işin her iki tarafından da insanlar yer alıyor. Bizim için reklamcılık- halkalı ilişkiler tarafında çalışanlar ve yarış tarafında çalışanlar var.”

“Bu yüzden, hangi pistlerin öncelikli adaylar olacağına karar vermek Stefano [Domenicali] ve bana kalıyor. Ayrıca, takımlar da bu konuda söz sahibi olacak ama bu sonuçta, hepimizin fikirlerinin bir karışımı olacak.”

“Umarım gitmeyi seçtiğimiz tüm pistlerden iyi bir reklam geliri kazanırız çünkü bu takımların, bu konuda istekli olması için önemli bir faktör.”

“Bu yüzden, [sprint yarışlarını] doğrudan olarak kimseye satmayacağız çünkü bunun başarılı olması gerekiyor. Bunun işe yaramadığı bir piste gider ve bundan fayda göremezsek, bu konsepte uzun süre devam etmeyeceğimizi anlarız.”

“Bence bunun değerini, heyecanını ve başarısını herkese gösterebileceğimiz pistlere gitmeliyiz. Bundan sonrası zaten gelecektir.”

Biletler
paylaşım
yorumlar
Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"

Önceki haber

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı

16 s
2
Formula 1

Vilander: "Bottas için oyun bitti"

7 s
3
Formula 1

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"

32 dk
4
Formula 1

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"

3 s
5
Formula 1

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"

1 s
Son Haberler
Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"
F1

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"

32dk
Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"
F1

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"

1 s
Masi: “F1 pilotları, centilmenlik anlaşması sorununu kendi aralarında çözmeli”
F1

Masi: “F1 pilotları, centilmenlik anlaşması sorununu kendi aralarında çözmeli”

2 s
Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"
F1

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"

3 s
Ricciardo sanal yarışları denemeyi planlıyor
F1

Ricciardo sanal yarışları denemeyi planlıyor

4 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Brawn, F1 pilotlarının sprint yarışlarında “ellerinden geleni yapacağından” emin Britanya GP
Formula 1

Brawn, F1 pilotlarının sprint yarışlarında “ellerinden geleni yapacağından” emin

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor
Formula 1

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı
Formula 1 Formula 1

McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı

Vilander: "Bottas için oyun bitti"
Formula 1 Formula 1

Vilander: "Bottas için oyun bitti"

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)
Formula 1 Formula 1

Yıllara göre Türkiye GP bilet fiyatları (2005 - 2021)

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Russell'a ilgi gösteriyor

Son Haberler

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Silverstone'da F1'deki geleceğimle ilgili hiçbir şey açıklanmayacak"

Masi: “F1 pilotları, centilmenlik anlaşması sorununu kendi aralarında çözmeli”
Formula 1 Formula 1

Masi: “F1 pilotları, centilmenlik anlaşması sorununu kendi aralarında çözmeli”

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Kimse beni Sainz'dan daha fazla yenmek isteyemez"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.