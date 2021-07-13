Brawn: "Sprint yarışları başarılı olmazsa, formata devam etmeyeceğiz"

Bu hafta sonu Britanya Grand Prix’sinde, F1’de ilk kez sprint yarışı formatı denenecek ve cumartesi günü gerçekleşecek olan 100 km’lik sprintte, pazar günkü yarışın gridi belirlenecek.

Formula 1 yöneticileri, bu yeni formatı hayranların beğeneceğinden ve 2022’den sonra da devam edeceğinden emin gözüküyor. Ancak F1 motor sporları şefi Ross Brawn, bu sezonki sprint denemeleri seyircilerin ilgisini çekmekte başarılı olmazsa, buna devam edilmeyeceğini belirtti.

“[Sprint yarışları] başarılı olmazsa, bu formatta devam etmeyeceğiz. Seyircilerin ilgisini çekmezse, bunu yapmamızın bir anlamı kalmaz. Hayranların beğenisini almazsa, bunun bize bir yararı olmaz.”

“Bence bunun iyi yönlerinden biri, tüm sezon boyunca değil de sadece 3 yarışta denenecek olması. Geçmişte F1’in en çok zorladığı noktalardan biri, sonraki sezonlar için teorik düzenlemeler yapmaktı.”

“Hepimiz sıralama turlarının kaldırılmasının nasıl bir fiyaskoya döndüğünü hatırlıyoruz, şanslıyız ki sezonun ortasında bunu değiştirdiler. Bence bunun büyük bir zorluk olacağını herkes tahmin etmişti ve öyle de oldu.”

“Bu nedenle, bu sezonki 3 yarış sadece bu formatın bir denemesi olacak. Eğer başarılı olmazsa, umduğumuz karşılığı alamazsak şu anda bulunduğumuz noktadan devam edeceğiz ve başka yenilikler bulmaya çalışacağız.”

The busy pre race grid Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

F1, 2022 ve sonrası için sprint formatı ile devam etme kararı alırsa, bu yeni sprint yarışlarının hangi pistlerde yapılacağını seçmek zor olacak.

Fakat Brawn, F1 sprint yarışlarını en yüksek fiyat teklifini verenlere “satmayacağını” belirtti çünkü hayranların beğenmeyebileceği pistlerde, bu yeni yarışın yapılması riskini almak istemiyorlar.

“Bence her organizasyonda, işin her iki tarafından da insanlar yer alıyor. Bizim için reklamcılık- halkalı ilişkiler tarafında çalışanlar ve yarış tarafında çalışanlar var.”

“Bu yüzden, hangi pistlerin öncelikli adaylar olacağına karar vermek Stefano [Domenicali] ve bana kalıyor. Ayrıca, takımlar da bu konuda söz sahibi olacak ama bu sonuçta, hepimizin fikirlerinin bir karışımı olacak.”

“Umarım gitmeyi seçtiğimiz tüm pistlerden iyi bir reklam geliri kazanırız çünkü bu takımların, bu konuda istekli olması için önemli bir faktör.”

“Bu yüzden, [sprint yarışlarını] doğrudan olarak kimseye satmayacağız çünkü bunun başarılı olması gerekiyor. Bunun işe yaramadığı bir piste gider ve bundan fayda göremezsek, bu konsepte uzun süre devam etmeyeceğimizi anlarız.”

“Bence bunun değerini, heyecanını ve başarısını herkese gösterebileceğimiz pistlere gitmeliyiz. Bundan sonrası zaten gelecektir.”