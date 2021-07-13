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Masi: “F1 pilotları, centilmenlik anlaşması sorununu kendi aralarında çözmeli”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, pilotların sıralama turlarında “centilmenlik anlaşmasıyla” ilgili yaşadıkları sorunları kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledi.

Masi: “F1 pilotları, centilmenlik anlaşması sorununu kendi aralarında çözmeli”

F1 pilotlarının kendi aralarındaki gayriresmi “centilmenlik anlaşmasına” göre işlerin karışmasını önlemek için sıralama turlarında, zaman turlarına başlamadan önce pit yolundaki sırayı bozmamaları gerekiyor.

Fakat bu sezon birçok kez, bazı pilotların bu sırayı bozduğu ve rakiplerini geçtiği görüldü.

Bu özellikle Avusturya Grand Prix’sinde büyük bir sorun yarattı. Masi, antrenman seansında pilotların son virajda sıraya girdiğini görünce harekete geçti ve sıralamalardan önce, o noktada önlerindeki araçlarla aralarında boşluk yaratmak için bekleyemeyeceklerini belirtti.

Bunun yerine, sondan bir önceki viraja gelene kadar yavaşlamalarını söyledi. Buna rağmen bazı pilotlar, yavaşlamakta olan araçların önüne geçti ve diğerlerinin de yavaşlamasına neden oldu.

Sebastian Vettel, bu sorunu yaşayan pilotlardan biriydi. Sıralamaların ikinci bölümünde, rakipleri sırayı bozarak önüne geçti. Ardından yavaşlamak zorunda kalan Alman pilot, Fernando Alonso’yu engellediği için 3 sıra grid cezası aldı.

Bazı pilotlar, FIA’nın bu konuyu kontrol etmesi gerektiğini belirtti ancak Masi, bu “centilmenlik anlaşmasının” kendi aralarında olduğunu ve resmi olarak kuralların arasında yer almadığını vurguladı.

Ayrıca pilotların bu konuda bir sorun yaşaması halinde, bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini dile getirdi.

“Centilmenlik anlaşmasını biliyorum çünkü medyada çoğu zaman bunun hakkında konuşulduğunu görüyorum.”

“Fakat bu centilmenlik anlaşması, pistteki 20 ‘centilmen’ arasında olan bir anlaşmadır. Bu yüzden, bu anlaşmayı kendi aralarında incelemeli, düzenlemeli ya da kontrol etmeliler!”

“Dürüst olalım, hepsi seçkin sporcular. Bence bu sorunun, bu sene daha çok yaşanmasının sebebi rekabetin artması ve herkesin birbirine daha yakın olması. Bu yüzden, üzerlerinde çok fazla baskı var.”

McLaren pilotu Daniel Ricciardo da bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğine katılıyor.

“Bence günün sonunda hepimizin katıldığı bu anlaşmadan avantaj sağlamaya çalışanlar olursa, belki o pilot ya da pilotlar bir noktada başlarına kötü şeylerin gelebileceğini bilmeli.”

“Bu, [anlaşmayı bozmak] kendi seçimleri olur. Bu yüzden, bunu kendi yolumuzdan çözebileceğimiz için mutluyum.”

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

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