Russell: "Galibiyet için en iyi şansımız Austin olabilir"

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Mercedes bu yıl şimdiye kadar galibiyet almayı başaramadı ve eğer kalan altı yarıştan herhangi birini kazanamazsa, 2012'den bu yana devam eden galibiyet serisi sona erecek.

Son yarışlarda durum Mercedes için daha iyi gitse de, özellikle Red Bull yarış temposunda en hızlı takım görüntüsü çiziyor.

Sırada Singapur, Japonya, Amerika, Meksika, Brezilya ve Abu Dabi GP'leri var. Bunlar arasında özellikle Japonya ve Meksika'nın Mercedes için iyi olabileceği düşünülüyor.

Russell, takımın kazanmak için en iyi şansının 21-23 Ekim tarihlerinde Austin'de düzenlenecek olan Amerika Grand Prix'si olacağına inanıyor.

Russell, "Muhtemelen en iyi şansımız Austin olacak."

"Bu pist bence aracımıza daha uygun olmalı fakat gerçekte nasıl gideceğini kestiremiyorum."

"Singapur da ilginç olacak ama geçmişe bakarsak Mercedes, zaman zaman bu pistte bazı sorunlar yaşadı. Ayrıca bu yıl cadde yarışlarında işlerin bizim için yolunda gitmediğini kabul etmeliyiz."

"Takım halihazırda muazzam bir ilerleme kaydetti ve aracı giderek daha iyi anlıyor."

"Umarım gelişmeye devam edebilir ve araçtan daha fazlasını alabiliriz." dedi.