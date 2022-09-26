Steiner: "2023'te daha da iyi bir araç üretebiliriz"

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Haas bu yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardı ve orta gruba geri döndü. Takım sadece bir güncelleme paketi getirdi ve bu da takımı memnun etmişe benziyor.

Haas patronu Gunther Steiner, Singapur GP öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "Yeni parçaları Macaristan'da test ettik ve yaz arasından sonra her iki araçta da yeni parçalar vardı."

"Yeni parçalar sayesinde yere basma gücü anlamında ilerleme kaydettik, sahip olduğumuz veriler, rüzgar tünelinde yapılan hesaplamalarla uyuşuyor."

"Bu açıdan her şey yolunda ve bizim de kendimize koyduğumuz hedef tam olarak bu. Elbette güncellemeler sayesinde aracın ne kadar hızlandığını değerlendirmek her zaman için zordur, ancak yeni parçaların işe yaradığından ve genel olarak yere basma gücünü yükselttiğimizden eminiz."

"Şimdi araç için en iyi dengeyi bulmalıyız ve umarım VF-22'ye, yüksek hızlı Spa ve Monza'dan daha uygun olan pistlerde bazı puanlar kazanabiliriz."

Takım aynı zamanda büyük oranda odağını 2023 aracına çevirmiş durumda.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner: "Yarış ekibi ve tasarım departmanı her zaman birbirleriyle iletişim halindedir. Şasi performansından sorumlu tasarım mühendisleri yarış hafta sonları boyunca her zaman pisttedir ve hangi alanlar üzerinde çalışılması gerektiğini görürler."

"Ayrıca yarış ekibindeki mühendislerin yanı sıra İtalya'da bulunan tasarım ve aerodinami ekibindeki çalışanların da katıldığı toplantılar yapılıyor. Sürekli devam eden bir fikir alışverişi var. Takım her zaman aracı gelecek yıl daha hızlı hale getirmek için neler yapılabileceğini konuşuyor."

"Bu süreç iyice oturmuş durumda ve gelecek yıl, VF-22'den daha kötü olmayacak, hatta daha iyi olacak bir araç üretebilmeyi umabiliriz." dedi.

Steiner sıradaki yarışlarda iyi performans sergilemelerini umuyor.

"Şimdi Singapur yarışı var, yarış cadde pistinde fakat akşam saatlerinde yapılıyor ve genel olarak çok ilginç bir yarışlar oluyor. Sonrasında dünyanın en iyi pistlerinden birinde yapılacak Japonya Grand Prix'si var."

"Bu pistleri seviyorum ve şampiyona takvimine geri döndükleri için çok mutluyum. Singapur ve Japonya'ya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum fakat oralarda iki yıldır yarış olmadığı için yeni ama tanıdık pistlere gidiyoruz gibi olacak."