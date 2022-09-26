Ocon: "Hamilton dışında hiçbir takım arkadaşı Fernando'ya benim kadar yakın değildi"

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Gelecek sezon Alonso takımdan ayrılıyor ve Aston Martin'e geçiyor, böylece Alpine'in lider pilotluğu görevini 3 sezondur takımda bulunan Ocon üstlenecek.

2024 sezonunun sonuna kadar Alpine ile sözleşmesi bulunan Ocon, diğer takımların da kendisini bir seçenek olarak değerlendirdiğinin farkında.

Motorsport.com'a konuşan Ocon, "Hakkımda söylenen her şeyi okumuyorum ama umarım iyi bir şey yaptığımda bu bir kenara yazılır ve başkaları da fikir edinebilir."

"Ancak bazı insanların bana 'Spa'daki sıralama seansındaki dereceni görmemişim' ya da 'Geçen yıl kazandığını unutmuşum' dediği doğru. Bunu biraz garip bulduğumu itiraf etmeliyim."

"Bu sezona bakalım. Sıralama turlarında Fernando'nun 9-7 gerisindeyim, puan durumunda ise birkaç puan öndeyim. Geçen sene ise sıralamalarda eşittik: 11-11."

“Eğer Fernando'nun kariyerine göz atacak olursak, ona bu kadar yaklaşabilen tek kişinin Lewis [Hamilton] olduğunu görüyoruz. Başka hiçbir takım arkadaşı benim kadar iyi değildi."

"Kişisel olarak iyi bir iş ortaya koyduğumu düşünüyorum, dolayısıyla dışarıda bana bambaşka yaklaşan insanların olduğunu görmek garip hissettiriyor." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2020 sezonunda F1'e geri dönen ve Daniel Ricciardo'ya farklı mağlup olan Ocon'un kariyeri birçok kişiye göre 2021 sezonunun ardından Alonso'ya mağlup olmasıyla son bulacaktı. Ancak sezona çok iyi başlayan ve kendini takıma kanıtlayan Ocon, üç senelik sözleşme imzalayarak yerini garantiledi.

Şu anda 'kariyerinin biteceğine yönelik yorumları' gülerek okuduğunu söyleyen Ocon, "Evet, birçok kez bu tarz yorumlarla karşılaştım, ancak halen buradayım, değil mi?"

"Fernando çok ama çok hızlı bir pilot, kimseye kanıtlaması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fernando'dan bir şeyler öğrenip öğrenmediğimi soranlara 'kesinlikle' cevabını veriyorum. Umarım o da benden bir şeyler öğrenmiştir."

"Formula 1'de hiçbir şeyin garanti olmadığının farkındayım. Bir yarış kazanmış ve Fernando gibi çifte dünya şampiyonuna karşı gelmiş olsanız bile geleceğiniz garanti altında olmayabilir."

"Daniel [Ricciardo] bu duruma en büyük örnek. İki yıl önce en iyi pilotlardan biri olarak görülüyordu, bugün ise gelecek sezon yarışıp yarışmayacağı belli değil. Bu nedenle her zaman zirvede olmalı ve asla pes etmemelisiniz." dedi.