Russell: "2022 F1 sezonunda beş takımlı bir savaş olabilir"

George Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından 2022 yılında, son sekiz yılda takımlar şampiyonluğunu kimseye kaybetmeyen Mercedes'e katıldı.

Mercedes bu süreçte arka arkaya yedi sürücüler şampiyonluğu kazanırken, geçen yıl bu seriye Red Bull pilotu Max Verstappen son verdi.

Bu yıl teknik düzenlemeler büyük oranda değişecek ve bundan ötürü her takım yeni döneme tamamen sıfırdan başlıyor. Bu da her birinin zirvede olma şansı olduğu anlamına geliyor.

Her takımın kuralları anlayış şekli farklı olabileceğinden, yılın başında hangi takımların iyi veya kötü olacağını tahmin etmek gerçekten çok zor olacak.

Buna rağmen Russell'ın yeni sezon için büyük umutları var.

Russell, önde yer almak için gereken tüm malzemelere sadece Mercedes ve Red Bull Racing'in sahip olduğuna inanmıyor.

Russell, şöyle konuştu: "Ferrari gibi bir takım, iki zorlu yıl geçirdikten sonra bu yeni kural değişiklikleriyle beraber mücadeleye dönmeye çok aç olacak. Aynı şey McLaren için de geçerli."

"Bu takımlar gerekli altyapıya, mühendislik yeteneğine ve gerçekten savaşabilecek sürücülere sahipler."

"Bu yıl gerçekten özel şeyler yapabilecek beş takım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden mümkün olduğunca çok çalışmak gerekiyor ve bence gelişim kilit bir rol oynayacak.”

Russell, Bahreyn'deki ilk yarışın önemli olacağını fakat gerçek tabloyu yansıtmayabileceğini düşünüyor.

Yeni kurallar, takımların sezona sıfırdan başlamasına neden olacak ve bu da yıl boyunca büyük bir gelişim oranı olacağı anlamına geliyor.

İngiliz sürücüye göre, bu süreci en iyi yöneten takım, sezon sonunda mutlu sona ulaşacak.

"[Testlerde veya ilk yarışta] en hızlı araca sahip olan değil, aracı iyi anlayan ve yıl içinde gelişebilen, sahip olduğu bu temeli geliştirebilen takım öne çıkacak."

"Ayrıca tüm takımların ilk yarıştan, son yarışa kadar çok büyük bir ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum."