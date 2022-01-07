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Formula 1 Haberler

Horner: "Red Bull'u şampiyonluk savaşında Max tuttu"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in 2021 performansını övmeye devam etti ve Red Bull'u şampiyonlukta tutan şeyin Hollandalı pilotun güçlü performansı olduğunu söyledi.

Horner: "Red Bull'u şampiyonluk savaşında Max tuttu"

Red Bull, yılın ilk yarısında genel olarak daha iyi araca sahip olsa da, Silverstone'la beraber durum tersine dönmüş gibi görünüyordu. Mercedes buraya getirdiği güncellemelerle, aracındaki sorunları genel olarak çözdü ve ardından yavaş yavaş performansını artırdı.

Yılın ikinci yarısında belli pistlerde Red Bull önde olsa da, genel olarak Mercedes üstünlüğü vardı. Buna rağmen Verstappen, özellikle Amerika ve Meksika'da iki kritik zafer almayı başardı.

Verstappen öyle ki, aracının büyük oranda hasar gördüğü Macaristan dışında finiş gördüğü hiçbir yarışı ilk iki dışında bitirmedi.

Bu performans hakkında konuşan Red Bull patronu Christian Horner, Verstappen'in Red Bull'u şampiyonluk savaşında tuttuğunu dile getirdi.

Horner, "Geriye dönüp baktığımızda, gerçekten inanılmaz bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bir bütün olarak baktığınızda, 22 yarışla Formula 1'in sahip olduğu en büyük sezondu."

"Sezon boyunca iki sürücü arasındaki ortalama fark 0.1-0.2 saniyeydi ve rekabet gerçekten çok yüksekti."

"Benim için gerçekten en göze çarpan şey, Max'in sıkıntılı anlarda başını diş tutması, zorlamaya devam etmesi ve takımı ileriye götürmesiydi. Araca her binişinde %110'unu verdiğini biliyoruz ve bu, etrafındaki herkese güç veriyor."

"Özellikle en iyi pakete sahip olmadığımız yılın ikinci yarısında, bizi şampiyonada tutan oydu, zorlamaya devam etti, inanmaya devam etti."

"Bu gerçekten inanılmaz bir yıldı. Onun yaptığı her şeyden inanılmaz gururluyuz ve şampiyonluğu tamamen hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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