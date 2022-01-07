Ferrari, 2022 performansı hakkında emin konuşamıyor

Son şampiyonluğunun üzerinden yıllar geçen Ferrari, son galibiyetini de 2019 yılında Singapur Grand Prix'sinde almıştı.

Gelecek yıl spordaki aerodinamik kurallar değişiyor, 18 inç lastiklere geçiliyor ve aynı zamanda finansal anlamda ciddi kısıtlamalar olacak.

Tüm bunlar, Formula 1'in tamamen temiz bir sayfadan başlayacağı anlamına gelirken, her takım gibi Ferrari'nin de başlangıçta en iyisi olma ihtimali var.

GPFane'e konuşan takım patronu Mattia Binotto, geçen yıl Mercedes ve Red Bull arasındaki heyecanlı ve yakın şampiyonluk savaşının ardından, bu mücadeleye katılıp katılamayacaklarından emin olamayacaklarını söyledi.

Binotto, "Öncelikle, bu konuda kendime güvenmiyorum."

"Bu şekilde olmasının temel nedeni, Mercedes ve Red Bull ile olan fark, ki bu hâlâ çok büyük ve bu da onların çok güçlü olduğunu gösteriyor."

"2022 aracı üzerinde çok fazla çaba sarf etmemiz, ona öncelik vermemiz bizim için bir zorunluluktu çünkü bunu yapmasaydık, 2022'de iyi veya rekabetçi bir araca sahip olmanın bizim için zor olacağını biliyorduk. Yani bizim için daha çok bir zorunluluktu."

"Bu bize çok büyük bir güven mi veriyor? Hayır, bundan emin olamayız çünkü daha önce de söylediğim gibi diğerlerine kıyasla nerede olduğumuz konusunda elimizde bir kıyas noktası yok."

"Kesin olarak bildiğimiz şey ise bütün çabamızı ortaya koyuyoruz ve en iyi sonucumuz ne olursa olsun önemli olan bu olacak." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images