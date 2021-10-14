Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Formula 1 Haberler

Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Daniel Ricciardo, Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarında ilk bölümde elenmesinin ve yarışta geride kalmasının, son yarışlarda yakaladığı pozitif momentumu etkilemesine izin vermek istemiyor.

Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek

Monza'daki İtalya Grand Prix'sini kazanan ve uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son veren Ricciardo, yağmurun etkilediği Rusya Grand Prix'sinde de dördüncü oldu ve McLaren kariyerinde ilk kez arka arkaya iki yarışta ilk beşe girdi.

Ancak McLaren'ın Türkiye'deki temposu pek parlak değildi ve Ricciardo için son derece zor bir hafta sonu oldu.

Takım, sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Ricciardo'yu yeni bir güç ünitesine geçirme kararı aldı ve bu da onu gridin son sırasına düşürdü. Fakat yükselmekte zorlanan Ricciardo, önünü açmak için erkenden pit stop yaptı.

Puan barajına yaklaşan Ricciardo, lastiklerinin tamamen bitmesiyle beraber her iki Alfa Romeo sürücüsüne birden geçilmesinin ardından 13. oldu.

Ricciardo, McLaren'ın Türkiye'deki zorluklarından çıkaracak dersleri olduğunu söylerken, kişisel anlamda Türkiye GP sonucuna bakarak moralini bozmayacağını belirtti.

Ricciardo yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonunu önemsememek istemiyorum ancak gidişat açısından, gelişimim açısından önemsememek istiyorum."

"Bunun moralimizi bozmasını istemiyorum. Sadece [benim için] iyi olmayan hafta sonlarından biriydi."

"Buradan ayrılmadan önce şimdi bir toplantı yapacağımızı biliyorum. Umarım biraz bilgi ortaya koyabilir ve bir şeyler öğrenmeye çalışabiliriz."

"Fakat bu hafta sonunun momentumumuzu etkilemesini istemiyorum. Sadece her şeyin iyi gitmediği o günlerden  birisiydi. Ondan ders çıkardığımız sürece yolumuza devam edebiliriz.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, is interviewed after the race

Daniel Ricciardo, McLaren, is interviewed after the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Intercity İstanbul Park pistinin daha uzun virajları ve ön tarafı sınırlayan yapısı, tıpkı geçen ay Zandvoort'ta olduğu gibi McLaren MCL35M'in zayıf yönlerini ortaya çıkardı.

Gelecek hafta Austin'de yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si hakkında konuşan Ricciardo, pistin kendilerine uyabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Ricciardo, "Bence orada, kesinlikle iyi olacağımız bazı virajlar var."

"İlk sektörde iyi olmamız gerekiyor çünkü oldukça yüksek hızlı virajlar var, bence iyi olacağız. İyi olmamız gereken U virajlar var ve normalde frenleme konusunda iyiyiz."

"Son sektördeki virajlardan bazıları bize biraz zarar verebilir, ancak rekabetçi olabileceğimiz bir pozisyona geri döneceğimizi düşünüyorum."

"Umarım havanın 38 derece olduğu, sıcaktan buharlaşıldığı, herkes terlediği bir hafta sonu olur ve tadını çıkarırız." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış

Önceki haber

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Wolff: "Bottas, şampiyonluk savaşında hayati bir rol oynayabilir" Türkiye GP
Formula 1

Wolff: "Bottas, şampiyonluk savaşında hayati bir rol oynayabilir"

Mercedes: "Hamilton pite gelmeseydi puanların 'dışına' düşebilirdi" Türkiye GP
Formula 1

Mercedes: "Hamilton pite gelmeseydi puanların 'dışına' düşebilirdi"

Mercedes, Hamilton'ın telsizdeki gerginliğini anlayışla karşılıyor Türkiye GP
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın telsizdeki gerginliğini anlayışla karşılıyor

McLaren Daha fazlası
McLaren
McLaren, 2022 takviminin F1'deki yıpratma riskini azaltmasını umuyor
Formula 1

McLaren, 2022 takviminin F1'deki yıpratma riskini azaltmasını umuyor

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"
Formula 1

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş Rusya GP
Formula 1

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"

Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "En hızlı araç artık Mercedes'te"

Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı

Masi, Alonso'nun istikrarsız kararlar alındığını belirten yorumlarına yanıt verdi
Formula 1 Formula 1

Masi, Alonso'nun istikrarsız kararlar alındığını belirten yorumlarına yanıt verdi

Andretti: "Doğru zamanda doğru F1 fırsatı için bekliyoruz"
Formula 1 Formula 1

Andretti: "Doğru zamanda doğru F1 fırsatı için bekliyoruz"

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"
Formula 1 Formula 1

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"

Ferrari, yeni motoru 2021'e getirerek "risk almış"
Formula 1 Formula 1

Ferrari, yeni motoru 2021'e getirerek "risk almış"

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış

Son Haberler

Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek
Formula 1 Formula 1

COTA, Amerika GP öncesi pistteki tümsekleri düzeltecek

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Performansımız, 2022’ye erken odaklanmanın yarattığı endişeleri azalttı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.