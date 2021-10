Ricciardo, Türkiye GP sonucunun yakaladığı momentumu etkilemesine izin vermeyecek

Monza'daki İtalya Grand Prix'sini kazanan ve uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son veren Ricciardo, yağmurun etkilediği Rusya Grand Prix'sinde de dördüncü oldu ve McLaren kariyerinde ilk kez arka arkaya iki yarışta ilk beşe girdi.

Ancak McLaren'ın Türkiye'deki temposu pek parlak değildi ve Ricciardo için son derece zor bir hafta sonu oldu.

Takım, sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Ricciardo'yu yeni bir güç ünitesine geçirme kararı aldı ve bu da onu gridin son sırasına düşürdü. Fakat yükselmekte zorlanan Ricciardo, önünü açmak için erkenden pit stop yaptı.

Puan barajına yaklaşan Ricciardo, lastiklerinin tamamen bitmesiyle beraber her iki Alfa Romeo sürücüsüne birden geçilmesinin ardından 13. oldu.

Ricciardo, McLaren'ın Türkiye'deki zorluklarından çıkaracak dersleri olduğunu söylerken, kişisel anlamda Türkiye GP sonucuna bakarak moralini bozmayacağını belirtti.

Ricciardo yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonunu önemsememek istemiyorum ancak gidişat açısından, gelişimim açısından önemsememek istiyorum."

"Bunun moralimizi bozmasını istemiyorum. Sadece [benim için] iyi olmayan hafta sonlarından biriydi."

"Buradan ayrılmadan önce şimdi bir toplantı yapacağımızı biliyorum. Umarım biraz bilgi ortaya koyabilir ve bir şeyler öğrenmeye çalışabiliriz."

"Fakat bu hafta sonunun momentumumuzu etkilemesini istemiyorum. Sadece her şeyin iyi gitmediği o günlerden birisiydi. Ondan ders çıkardığımız sürece yolumuza devam edebiliriz.” dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, is interviewed after the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images