Lawrence: "Williams dönemi, Lance için tam bir işkenceydi"

Lawrence, "Lance, Formula 1'de yarışmaya Williams'la başladı ve ilk iki yılı onun için işkenceydi."

"Kazanmaya alışkındı, her gün iki ya da üç saat antrenman yapıyordu, bir diyet uyguluyordu, ancak hafta sonu sorunsuz geçtiği takdirde alabileceği en yüksek sonucun 18. sıra olduğunu biliyordu. Bu nedenle 2019'da normal bir araca sahip olması çok önemliydi."

"Lance, yarıştığı ve araçların neredeyse aynı olduğu tüm alt kategorilerdeki başarılarıyla Formula 1'de yer almayı hak ettiğini kanıtladı. Kariyerinin başlarında kartingde birçok şampiyonluk kazandı, Formula 4'te kazandı, Formula 3'te kazandı, hatta en çok galibiyet, en çok pole alan pilot da oldu ve o zamanlar birlikte savaştığı birçok kişi şimdi Formula 1'de yarışıyor. Yani Lance, neler yapabileceğini gösterdi."

"Geçen yıl normal bir araca bindiği ilk yıldı ama o zaman bile genellikle şanssızdı. Lance iyi sonuçlar aldı ve şampiyonada dördüncü sıraya kadar çıktı. Fakat podyuma çıkabileceği bir yarışta lastiği patladı. Genellikle şanssızdık, fakat her şeyi yapabileceği bir araca sahip olduğu ilk yıl buydu."

"Herkes bir pilotun hızının, sahip olduğu araç kadar iyi olduğunu bilir. Hız anlamında 18. sırada yer alan bir aracın direksiyonuna herhangi bir dünya şampiyonunu da koysanız 17. veya 18. olur, fakat kesinlikle ilk olamaz."

"Lance muhtemelen patronun oğlu olduğu için zorlanıyor. En azından bana öyle geliyor. Fakat onun başka bir takımda yarışmasını hiç düşünmedim." dedi.