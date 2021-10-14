Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış

Max Verstappen ve Valtteri Bottas'ın pit stop yaptığı noktada Charles Leclerc, bu lastiklerle sonuna kadar gidip gidemeyeceğini sordu ve aldığı olumlu cevabın ardından Monakolu pilot pistte kaldı.

Yarışı bir süre lider götüren Leclerc, 10 tur kadar lider gitti fakat temposu düşmeye başlayınca, yeni lastiklere sahip olan Bottas'a geçildi ve eğer devam etseydi, daha da pozisyon kaybedecekti.

Sonuç olarak pite giren Leclerc, çıkışta hem Max Verstappen hem de Sergio Perez'in gerisinde kaldı ve son bölümde yeni lastiklerin avantajını kullanamayarak dördüncü sırada finiş gördü.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bir noktada yarışı kazanabileceklerine inandıklarını ve bu sebeple risk aldıklarını belirtti.

Sky İtalya ile yaptığı röportajda Binotto, şöyle dedi: “Elbette bunu yapabileceğimize inandık ve bunu denedik."

"Şimdi bu konuda biraz üzgün olduğumuzu söylemeliyim çünkü kesinlikle [Leclerc'in yarışı kazanabileceğine] inanmıştık."

“Bence o noktada kazanmaya çalışmak, bizim açımızdan cesurca bir hamleydi. Kolayca üçüncü olabilirdik ve üçüncü sırayı dördüncü sıraya kaybetme riski vardı. Sonunda böyle oldu ama bizim için büyük bir fırsat da olabilirdi."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Yani bunu denemek doğru karardı. Charles piste döndüğü zaman hâlâ Perez'in önündeydi. Fakat o ilk turlarda herkes gibi sıkıntı yaşadı ve bir şekilde bunun bedelini ödedik." dedi.

Geç stop yapmanın bedelini ağır şekilde ödeyen tek sürücü Leclerc değildi. Lewis Hamilton da geç pit stopun ardından geriledi ve beşinci oldu.

Binotto, pitten sonra her iki pilotun da lastikleri çok fazla zorladığı ve bu sebeple de hem Hamilton hem de Leclerc'in problem yaşadığını düşünüyor.

Ferrari patronu, "Her şeyden önce, her ikisinin de, en azından kesinlikle Charles'ın arka tarafında ufalanma vardı."

"Pist biraz daha kuruydu ama genel olarak durum, pitten çıktığınız zaman ne kadar zorladığınıza bağlıydı ve Charles, pitten Perez'in önünde çıktığı için, lastikleri ve sıcaklığı yönetecek vakti yoktu."

"Bu yüzden zorladı ve ufalanma başladı. Bence Hamilton da o noktada öndekileri yaklaşmaya çalıştı ve aynı şey onun da başına geldi." dedi.

Ferrari, Carlos Sainz'ın da puan almasıyla beraber McLaren ile aradaki farkı 7.5 puana düşürmüş oldu.

Binotto, 19. sıradan 8. sıraya yükselen ve günün sürücüsü seçilen Sainz hakkında, "Carlos'un yarışından ve kaydettiği ilerlemeden memnunum."

"Yarış temposunun varlığını kanıtladı. Charles da bunu gösterdi ama Carlos da iyi bir yarış çıkardı."

"Pit stop sorunu olması üzücü çünkü bu sorun olmasaydı çok daha önde olabilirdi. Fakat ilk turdan itibaren harika bir yarış çıkardı ve harika bir ilerleme kaydetti." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images