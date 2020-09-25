Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

Cuma günkü antrenmanlarda Ricciardo, ikinci sıralama seansını dominant olan Mercedes sürücülerinin arkasında kalanların en iyisi olarak üçüncü sırada, lider Valtteri Bottas'ın bir saniyenin üzerinde bir farkla tamamladı.

Ricciardo, dördüncü ve beşinci olan McLaren sürücüleri Carlos Sainz Jr. ve Lando Norris'i geride bırakırken, Red Bull pilotu Max Verstappen'in yarım saniye önünde yer aldı.

Verstappen, Renault'yu Cumartesi günkü sıralamalarda üçüncülük için yenmenin "zor" olacağını söylerken, Ricciardo ise aracın Sochi'de çok rahat hissettirdiğini söyledi.

"Muhtemelen burada ilk defa tutunabildim." diyen Ricciardo ekledi: "Çok iyi bir hissiyata sahiptik. Sanırım bu sabah yapılan ilk sürüşlerde bile tempom iyiydi ve günün kalanı da aynı şekilde ilerledi."

"Bir Cuma gününü daha iyi bir şekilde atlattığım için mutluyum."

Ricciardo, çıktığı son üç yarışın ikisinde dördüncü oldu ve Renault ile, hem Spa hem de Mugello'da alabileceği ilk podyum fırsatını kaçırdı.

Avustralyalı pilot, Renault takım patronu Cyril Abiteboul ile uzun süredir devam eden bir dövme iddiasına girmiş durumda ve sezon bitmeden bunu tamamlamayı umuyor.

Sochi'de hedefinin podyum olup olmadığı sorusuna Ricciardo, bunu konuşmak için "daha erken" olduğunu söyledi.

"Eğer sıralamalarda istediğimiz sonucu alırsak, kesinlikle olabilir, buna güvenme şansı yakalayabilirim."

"Bana göre etrafımızda bizden 0.2-0.3 saniye uzakta olan araçlar var ve yarın bir savaş çıkacağı kesin."

"Her şey daha yakın geçecek, bu yüzden en azından 0.1 saniye önde olabilirsek, o zaman işler iyi olacaktır."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, ikinci antrenman seansında gridin yarısından 1 saniye daha yavaş turlar attı, ancak Ocon'un mühendisi bu farkın, seans sırasında sürücülerin farklı yaklaşımları ile açıklanabileceğini söyledi.

Fransız pilot ise, Cuma günü gösterdikleri performansa göre Renault'nun Sochi'de "oldukça iyi" bir sonuç alma şansının olduğunu söyledi.

"Araç ile beraber, bu hafta sonu gayet iyi bir sonuç alma potansiyelimiz var, bu da iyi hissettiriyor." diyen Ocon ekledi: "Çokça test yaptık, bu yüzden her şeyin üzerinden geçip analiz edebileceğiz. Ancak yarın, her şeyi bir araya getirip bunu başarmak tamamıyla bize bağlı."

"Aero açısından [Ricciardo'ya kıyasla] bir takım farklılıklarımız var, motor kısmında da bir şeyler farklı. Birkaç şey farklı olsa da nerede olduğumuzu biliyoruz."

"Tempomuzun ümitlendirici olduğunun farkındayız, bunu yarın piste dökmek bize bağlı."