Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP3:
16 Saat
:
24 Dakika
:
49 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"
Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, Cuma günü Rusya Grand Prix'sinde geçirdiği etkileyici performansa rağmen Renault'nun podyum şansı hakkında konuşmak için "daha erken" olduğunu söyledi.

Cuma günkü antrenmanlarda Ricciardo, ikinci sıralama seansını dominant olan Mercedes sürücülerinin arkasında kalanların en iyisi olarak üçüncü sırada, lider Valtteri Bottas'ın bir saniyenin üzerinde bir farkla tamamladı. 

Ricciardo, dördüncü ve beşinci olan McLaren sürücüleri Carlos Sainz Jr. ve Lando Norris'i geride bırakırken, Red Bull pilotu Max Verstappen'in yarım saniye önünde yer aldı. 

İlgili haberler:

Verstappen, Renault'yu Cumartesi günkü sıralamalarda üçüncülük için yenmenin "zor" olacağını söylerken, Ricciardo ise aracın Sochi'de çok rahat hissettirdiğini söyledi. 

"Muhtemelen burada ilk defa tutunabildim." diyen Ricciardo ekledi: "Çok iyi bir hissiyata sahiptik. Sanırım bu sabah yapılan ilk sürüşlerde bile tempom iyiydi ve günün kalanı da aynı şekilde ilerledi."

"Bir Cuma gününü daha iyi bir şekilde atlattığım için mutluyum."

Ricciardo, çıktığı son üç yarışın ikisinde dördüncü oldu ve Renault ile, hem Spa hem de Mugello'da alabileceği ilk podyum fırsatını kaçırdı. 

Avustralyalı pilot, Renault takım patronu Cyril Abiteboul ile uzun süredir devam eden bir dövme iddiasına girmiş durumda ve sezon bitmeden bunu tamamlamayı umuyor.

Sochi'de hedefinin podyum olup olmadığı sorusuna Ricciardo, bunu konuşmak için "daha erken" olduğunu söyledi. 

"Eğer sıralamalarda istediğimiz sonucu alırsak, kesinlikle olabilir, buna güvenme şansı yakalayabilirim."

"Bana göre etrafımızda bizden 0.2-0.3 saniye uzakta olan araçlar var ve yarın bir savaş çıkacağı kesin."

"Her şey daha yakın geçecek, bu yüzden en azından 0.1 saniye önde olabilirsek, o zaman işler iyi olacaktır."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, ikinci antrenman seansında gridin yarısından 1 saniye daha yavaş turlar attı, ancak Ocon'un mühendisi bu farkın, seans sırasında sürücülerin farklı yaklaşımları ile açıklanabileceğini söyledi. 

Fransız pilot ise, Cuma günü gösterdikleri performansa göre Renault'nun Sochi'de "oldukça iyi" bir sonuç alma şansının olduğunu söyledi.

"Araç ile beraber, bu hafta sonu gayet iyi bir sonuç alma potansiyelimiz var, bu da iyi hissettiriyor." diyen Ocon ekledi: "Çokça test yaptık, bu yüzden her şeyin üzerinden geçip analiz edebileceğiz. Ancak yarın, her şeyi bir araya getirip bunu başarmak tamamıyla bize bağlı."

"Aero açısından [Ricciardo'ya kıyasla] bir takım farklılıklarımız var, motor kısmında da bir şeyler farklı. Birkaç şey farklı olsa da nerede olduğumuzu biliyoruz."

"Tempomuzun ümitlendirici olduğunun farkındayız, bunu yarın piste dökmek bize bağlı."

 
Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"

Önceki haber

Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Daniel Ricciardo
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil

Bottas: "Bundan çok daha hızlı olabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Bundan çok daha hızlı olabiliriz"

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alonso'yu "çekim gününde" piste çıkarmayı planlıyor

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Domenicali, Formula 1'in yeni CEO'su oldu!

Son Haberler

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"
F1 Formula 1 / Tepkiler

Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"

Bottas: "Bundan çok daha hızlı olabiliriz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Bundan çok daha hızlı olabiliriz"

Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP 2. antrenman: Bottas ve Mercedes lider

3s
2
Formula 1

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

2s
3
Formula 1

Rusya GP 1. antrenman: Bottas, Ricciardo'nun önünde lider!

4
Formula 1

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

10dk
5
Formula 1

Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil

1s

Son Haberler

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"
F1

Ricciardo: "Renault'nun Rusya'daki podyum şansı hakkında konuşmak için 'daha erken'"

Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"
F1

Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"

Bottas: "Bundan çok daha hızlı olabiliriz"
F1

Bottas: "Bundan çok daha hızlı olabiliriz"

Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil
F1

Hamilton, Rusya'daki ilk günün ardından mutlu değil

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"
F1

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

Son Videolar

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.