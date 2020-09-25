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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"

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Vettel: "Daha da iyi olabiliriz"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, ilk on içerisinde tamamladıkları cuma gününün ardından Rusya'da daha fazlasını yapabileceklerini düşünüyor.

Rusya Grand Prix'si hafta sonuna yeni bir arka kanat ve ön kanat ile gelen Scuderia Ferrari, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında iki araçla birden ilk ona girmeyi başardı.

Sebastian Vettel, onuncu olduğu seansın ardından daha fazlasını yapabileceklerini belirtti.

"Önceki hafta sonları ile kıyaslandığında şimdi durum biraz daha iyi görünüyor. Ama gerçek tabloyu yarın göreceğiz. Şu an için sorun yoktu. Hatta daha iyisini bile yapabiliriz."

"Burada birkaç yeni parça var ve bununla büyük bir adım atmayı zaten beklemiyorduk. Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz kadarıyla bekleneni yapıyorlar."

Bu adımla birlikte neyin mümkün olacağının sorulması üzerine dört kez dünya şampiyonu pilot yorum yapmaktan kaçınsa da, en azından dominant olan Mercedes'in arkasında geçen mücadelenin yakın olabileceğine işaret etti.

"Dürüst olmak gerekirse artık Mercedes'e bakmıyoruz bile. Onların arkası? Bilmiyorum."

"Çoğu pilot için zor bir öğleden sonra oldu ve tek turda her şeyi bir araya getirmek o kadar da kolay değil."

"Yarın yakın bir mücadele olacak ve sorunsuz şekilde iyi turlar atmak önemli olacak. Ana odak noktam bu."

"Araç üzerinde biraz daha çalışabiliriz ve umarım yarın her şeyi bir araya getirebiliriz."

 

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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