Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"

Mercedes, Rusya'da gerçekleştirilen antrenman turlarında etkileyici bir hıza sahipti ve diğer takımlardan en az bir saniye daha iyi turlar attı.

Bu nedenle asıl mücadelenin Mercedes pilotları dışındaki grupta olacağı düşünülüyor ve bu gruptaki mücadele oldukça yakın görünüyor.

Özellikle Renault'nun temposu oldukça iyi görünürken McLaren, Red Bull ve Racing Point'in de üçüncülük mücadelesinde yer alması bekleniyor.

Sergio Perez, ilk antrenman seansını dördüncü sırada bitirse de, ikinci seansta McLaren pilotlarına geçildi ve altıncı oldu.

Meksikalı pilot, mücadelenin çok sıkı olacağını belirtti.

Perez, medya merkezinde şöyle dedi:, "Genel olarak güzel bir gündü, ancak çıkarabileceğimiz daha fazla şey yok."

"Renault, Red Bull ve diğerleri ile arasında üçüncülüğü alabilmek için çok yoğun bir mücadele olacak ve bundan ötürü sıralama turları oldukça ilginç geçecek."

"Özellikle Red Bull'un yarın daha iyi olmasını bekleyebiliriz."

"Umarım gece bir şeyler bulabiliriz. Ama şimdiye kadar bakarsak, bizim için olumlu bir gündü."