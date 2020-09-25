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Formula 1 / Rusya GP / Tepkiler

Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"

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Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Cuma gününün ardından konuşan Sergio Perez, takımların birbirlerine çok yakın olduğunu ve Rusya GP'de sonucu ayrıntıların belirleyeceğini söyledi.

Mercedes, Rusya'da gerçekleştirilen antrenman turlarında etkileyici bir hıza sahipti ve diğer takımlardan en az bir saniye daha iyi turlar attı.

Bu nedenle asıl mücadelenin Mercedes pilotları dışındaki grupta olacağı düşünülüyor ve bu gruptaki mücadele oldukça yakın görünüyor.

Özellikle Renault'nun temposu oldukça iyi görünürken McLaren, Red Bull ve Racing Point'in de üçüncülük mücadelesinde yer alması bekleniyor.

Sergio Perez, ilk antrenman seansını dördüncü sırada bitirse de, ikinci seansta McLaren pilotlarına geçildi ve altıncı oldu.

Meksikalı pilot, mücadelenin çok sıkı olacağını belirtti.

Perez, medya merkezinde şöyle dedi:, "Genel olarak güzel bir gündü, ancak çıkarabileceğimiz daha fazla şey yok."

"Renault, Red Bull ve diğerleri ile arasında üçüncülüğü alabilmek için çok yoğun bir mücadele olacak ve bundan ötürü sıralama turları oldukça ilginç geçecek."

"Özellikle Red Bull'un yarın daha iyi olmasını bekleyebiliriz."

"Umarım gece bir şeyler bulabiliriz. Ama şimdiye kadar bakarsak, bizim için olumlu bir gündü."

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Sergio Pérez, Racing Point RP20

Sergio Pérez, Racing Point RP20
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Racing Point RP20

Sergio Pérez, Racing Point RP20
2/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Racing Point RP20

Sergio Pérez, Racing Point RP20
3/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Pérez, Racing Point RP20

Sergio Pérez, Racing Point RP20
4/10

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Los mecánicos empujan el RP20 Racing Point de Sergio Pérez en el pit lane

Los mecánicos empujan el RP20 Racing Point de Sergio Pérez en el pit lane
5/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Pérez, Racing Point RP20

Sergio Pérez, Racing Point RP20
6/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Racing Point RP20

Sergio Pérez, Racing Point RP20
7/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Pérez, Racing Point RP20

Sergio Pérez, Racing Point RP20
8/10

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa

Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa
9/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa

Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Sergio Perez
Takımlar Racing Point
Editör Luis Ramírez

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