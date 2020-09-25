Perez: "Üçüncülük mücadelesi çok yakın olacak"
Cuma gününün ardından konuşan Sergio Perez, takımların birbirlerine çok yakın olduğunu ve Rusya GP'de sonucu ayrıntıların belirleyeceğini söyledi.
Mercedes, Rusya'da gerçekleştirilen antrenman turlarında etkileyici bir hıza sahipti ve diğer takımlardan en az bir saniye daha iyi turlar attı.
Bu nedenle asıl mücadelenin Mercedes pilotları dışındaki grupta olacağı düşünülüyor ve bu gruptaki mücadele oldukça yakın görünüyor.
Özellikle Renault'nun temposu oldukça iyi görünürken McLaren, Red Bull ve Racing Point'in de üçüncülük mücadelesinde yer alması bekleniyor.
Sergio Perez, ilk antrenman seansını dördüncü sırada bitirse de, ikinci seansta McLaren pilotlarına geçildi ve altıncı oldu.
Meksikalı pilot, mücadelenin çok sıkı olacağını belirtti.
Perez, medya merkezinde şöyle dedi:, "Genel olarak güzel bir gündü, ancak çıkarabileceğimiz daha fazla şey yok."
"Renault, Red Bull ve diğerleri ile arasında üçüncülüğü alabilmek için çok yoğun bir mücadele olacak ve bundan ötürü sıralama turları oldukça ilginç geçecek."
"Özellikle Red Bull'un yarın daha iyi olmasını bekleyebiliriz."
"Umarım gece bir şeyler bulabiliriz. Ama şimdiye kadar bakarsak, bizim için olumlu bir gündü."
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Los mecánicos empujan el RP20 Racing Point de Sergio Pérez en el pit lane
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Alt-etkinlik
|FP2
|Pilotlar
|Sergio Perez
|Takımlar
|Racing Point
|Editör
|Luis Ramírez