Ricciardo: "Avusturya'da 'sürücü egoları' büyük bir rol oynayacak"

İki sene önceki Renault aracı ile Red Bull Ring'de test günü düzenleme avantajına sahip olan Avusturalyalı pilota göre sürücüler, geri dönüş sonrasında kendilerini göstermek için ellerinden geleni yapacaklar.

Ricciardo'nun yaptığı bu test, her ne kadar kendisine faydalı olmuş olsa da, kendisine göre sürüş yapma şansı bulamayan sürücüler, Pazar günkü yarışa kadar arayı kapatacaklar.

F1 podcastine konuşan Ricciardo şunları söyledi: "Çok fazla antrenman yapacağız, bu yüzden yarış hafta sonu normal olduğu gibi devam edecektir. Yarış günü öncesinde çokça kez koltuğa oturma şansı yakalayacağız."

"Ancak beş kırmızı ışık söndüğünden sonra hepimiz insanlara 'Karantinada en çok ben çalıştım' veya 'Ben sizden daha az paslandım' fikrini göstermeye çalışacağız. Eminim ki bazı sürücü egoları bunun önüne geçecektir."

"Ya da herkes çok dikkatli olacak ve 'bu çok yabancı hissettiriyor!' diyecek. Bence her şey çok heyecanlı olacak. Bu sene kaç yarış yapacağımızı bilmiyorum, bu yüzden hepimiz, bulunduğumuz yarışın keyfini çıkarmaya çalışacağız."

Ricciardo, RS18 ile yaptığı testin, üç aylık ara sonrasında vücudunu alıştırması bakımından çok faydalı olduğunu söyledi.

"Araca tekrardan oturmak çok güzeldi. İlk birkaç tur biraz yabancı hissettirdi. Tüm şeyler gibi, bir şeyi hayatınız boyunca yaptığınızda o hissiyatı tekrardan hatırlamak çok uzun sürmüyor, ve çok hızlı bir şekilde her şey normal hissettiriyor."

"Ancak ilk zamanda, pite girip pitten çıkmakta, ilk turlar kesinlikle biraz garip hissettirdi. Ancak bunu yaptığımız için çok memnunum, üzerimizdeki örümcek ağlarını atmak iyi oldu. İlk gün sonrasında yaşadığınız genel vücut ağrılarını yaşamak bile önemliydi, en azından bunu aradan çıkardığımıza inanıyorum."

"İş moduna geri dönmek güzel hissettirdi, her ne kadar Avustralya'daki çiftlikte işler güzel olsa da, ciddi rekabeti ve ciddi iş hayatını kesinlikle özledim."

"Tabii ki de RS20'yi pandemi başlamadan önce testlerde sürebildik. Şunu söyleyebilirim ki, iki senede büyük bir yol katedilmiş - aslında iki senelik bir aracı sürmek gayet güzel, çünkü sporun gelişimini de size göstermiş oluyor."

Ricciardo, Renault'nun ilk üç takımı takip eden grup içerisinde birinci olmasını umduğunu söyledi.

"Elimizde olan tek şey Şubat ayında yaptığımız testler. Testlerin sonrasında yaptığımız analizler de bulunmakta ve bunlara göre olduğumuz yeri tespit etmeye çalıştık. Şunu söyleyebilirim ki orta grubun liderinin biz olup olmadığımızı anlamak çok zordu. Gördüğümüz kadarıyla üç orta grup takımı 0.1 saniyelik fark içine yerleşmişlerdi."

"Geçen seneki Avusturya hafta sonu, bizim için yılın en kötü hafta sonlarından biriydi. Bana göre, eğer oraya gittiğimizde orta grubun önünde olabilirsek, sezon sonuna kadar işler bizim için iyi gidecek olabilir."

Red Bull Ring aynı zamanda Renault'ya, FIA'nın COVID-19 sebebiyle getirdiği pit yolu ve garaj protokollerini deneme şansını da tanıdı.

"Her şey kesinlikle çok farklıydı, tüm toplantılarımız ve görüşmelerimiz video aramalar üzerinden yapıldı. Çoğumuz hemen hemen aynı alanda oturuyorduk, ancak mesafeyi koruyarak. Bu yüzden görüşmelerimizi video konferans yoluyla yapıyorduk, herkes de garajda maskeli bir şekildeydi."

"Ve benim kemerimi bağlayan mekanikerin bana çok yaklaşmamasını söyledim! Sizi bağladıkları sırada, kasık bölgesindeki kayışlar ve onun gibi şeyler yüzünden olay çok samimi bir yere varıyor."

"Herkes hayata devam ediyor, ancak sadece özel alanla ilgili daha çok farkındalık bulunuyor. Aynı hayattaki tüm şeyler gibi, herhangi bir değişim olduğunda buna alışmak için biraz zaman tanırsınız, ancak bu zamanda biz de buna alışıyoruz."