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Dünya Konseyi, F1'in COVID-19 önlemlerini ve bütçe kesintilerini onayladı

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Dünya Konseyi, F1'in COVID-19 önlemlerini ve bütçe kesintilerini onayladı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
19 Haz 2020 19:53

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, gelecek ay Avusturya'da tanıtılacak olan COVID-19 önlemlerinin de içinde bulunduğu bu senenin Formula 1 kurallarını onayladı.

Aynı zamanda gelecek sezonlar için yapılan kural düzenlemelerini de artıran FIA, F1 ve takımlar ile beraber masrafları kontrol etmek için çözüm aramaya devam ediyor.

Grid, yarış askıya alma ve devam ettirme, ve podyum prosedürlerinin tamamı, COVID-19 önlemlerine uygun şekilde adapte edildi. Karantina kuralları, sosyal mesafe kurallarına uyulması üzerine ayarlandı.

Pirelli'nin, daha esnek bir takvim sağlamak amacıyla lastik seçimlerini standartlaştırma üzerine yaptığı öneri de kabul edildi.

2020 sportif kurallarına yapılan değişiklikler şu şekilde:

  • Şartlar oluşturulduğu halde, hakemlerin istisnai durumlarda uzaktan çalışma mümkünatı,
  • Sosyal mesafe altındaki çalışma koşulları sebebiyle takımların karantina periyotlarında düzenlemeler yapılması,
  • FIA ve Pirelli'ye daha iyi bir operasyonel esneklik sağlanması bakımından lastik seçimleri kurallarında değişiklik,
  • Başlangıç gridinde takım personel limitinin tanıtımı,
  • Belirli yarış prosedürlerine ayarlar yapılması (start, yarış devam ettirme, vb.)
  • COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle, Podyum Seramonisi'nin Açık ve Kapalı Organizasyonlardaki tanımı.

Geçtiğimiz ay açıklanan 2020 ve 2021 teknik kurallarında, onaylanmış parçalar için birkaç "değişiklik ve düzeltme" yapıldı ve bu değişiklikte, araçların hangi parçalarının dondurulduğu ve jeton sisteminin nasıl çalıştığı anlatıldı. Buna ek olarak FIA, yakıt kullanımını azaltmaya devam ederken "kısmi yük yakıt kütle akış hızı" ile alakalı yeni bir kural da ekledi.

2021 için ise sportif kurallarda, aerodinamik test kısıtlamaları ile ilgili kısıtlamalarda değişiklik yapıldı.

Teknik kurallara yapılan iki ilgi çekici ilave ile bir takımın yıl içerisinde kullanabileceği yazılım versiyonu sayısı kısıtlandı, bir senede içerisinde kabul edilebilecek yakıt formülü sayısı ve motor yağ spesifikasyonuna da bir sınır getirildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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