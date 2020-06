Hamilton'ın köpeği Coco hayatını kaybetti

İngiliz pilot, hayatının en önemli parçalarından biri olarak gördüğü köpekleri Roscoe ve Coco ile pek çok kez padokta görüntülenmişti. Hamilton'ın köpeği Coco ise, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Hamilton, Instagram'da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Dün akşam saat 21.00 civarında, benim güzel kızım Coco, yanında ailesi ile beraber bulunduğu sırada hayata gözlerini yumdu. Onun küçük kalbi dayanmadı, bize göre bir kalp krizi geçirdi. Onu hayata geri döndürmeye çalıştım ama olmadı. Çok iyi bir gün geçirdi, uzun zamandır onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. O çok özel bir köpekti, pek çok problem ile dünyaya gelmişti ve onu sahiplendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Coco'nun yetiştiricisi, onun hayatta kalması için gerekli olan şeyleri vücudunun kaldıramayacağı sebebiyle onu uyutmak zorunda kalacaktı, tembelliği seven bir köpek olarak çok fazla şey yaşadı. Onun son gününde, hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak olan özel bir an yaşadık. Onun horlamasını ve beni gördüğünde yaşadığı mutluluğu çok özleyeceğim. Kendisi sadece 6 yaşındaydı, sağlıklı ve çok mutluydu. Doğal olarak kalbim çok kırıldı, ancak Diane Teyzem ile beraber onun da daha iyi bir yerde olduğunu umuyorum. Sizinle bunu paylaşmak istedim ve onu seven, ona değer veren herkese teşekkür etmek istiyorum."