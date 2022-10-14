Resmi: Palou ABD'de, O'Ward ise Abu Dhabi'de McLaren koltuğuna geçecek

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Yapılan açıklamaya göre, ABD GP'si 1. antrenman seansında Alex Palou, Daniel Ricciardo'nun koltuğuna, Abu Dhabi GP'si 1. antrenman seansında ise Pato O'Ward, Lando Norris'in koltuğuna geçecekler. Sezon içinde takımın geçen seneki aracı MCL35M ile test yapan ikili, şimdi de FIA'nın "antrenman seanslarında çaylakları piste çıkarma" programının bir parçası olarak resmi bir F1 seansında boy göstermeye hazırlanıyorlar. Takım patronu Andreas Seidl, "Alex ve Pato'ya McLaren ile piste çıkma fırsatı vermekten memnuniyet duyuyoruz. "Alex'in IndyCar'daki büyük başarıları göz önüne alındığında, takımın araçla ilgili kendisinin bildirimlerini alması ve onun nasıl bir sürücü olduğunu görmemiz faydalı olacak." "Alex ve Pato Barselona ve Avusturya'da yaptıkları son testlerden çok etkilendiler ve onlara MCL36'da bu deneyimi sunacağımız için heyecanlıyız." "Formula 1 sahnesinde yeteneklerini sergilemeleri için bu büyük bir şans; burada odak noktamız en iyi tur zamanları değil, takımın yarış hafta sonuna hazırlanmasına yardımcı olmak olacak." dedi.

Pato O'Ward, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Arrow McLaren SP sürücüsü O'Ward, "Abu Dhabi'de piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bir sürücü olarak gelişim kaydettim ve geçen yılki aracı test ederken çok eğlendim, bu nedenle MCL36'yı sürmek harika bir deneyim olacak." dedi.

McLaren'a transfer olma çabalarına rağmen gelecek yıl Chip Ganassi Racing için yarışmaya devam edecek olan 2021 şampiyonu Palou ise, "İlk yarış hafta sonuma çıkacağım için çok heyecanlıyım. Amerika Birleşik Devletleri'nde, beni IndyCar'da yarışırken görmüş olabilecek taraftarların önünde sürüş yapacak olmak harika."

"2021 McLaren MCL35M'i birkaç testte kullandıktan sonra MCL36'yı da test etmek ve takımın yarışa hazırlanmasına yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Her iki sürücünün de dört IndyCar galibiyeti bulunuyor; O'Ward'ın son iki galibiyeti bu yıl Barber Motorsports Park ve Iowa'da geldi.

Palou'nun nispeten zayıf geçen sezonu ise galibiyetsiz gitmekteydi, ta ki son yarış olan Laguna Seca'daki finalde IndyCar sezonunun tartışmasız en baskın performansını sergileyene kadar.