Seidl, Alpine'i yenmelerinin kolay olmayacağını düşünüyor

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Orta grubun en iyi takımları McLaren ve Alpine, sezon başından beri ciddi bir mücadele içindeler ve son yarışlarda ibre sürekli yön değiştiriyor.

Singapur'da 4-5 olarak Alpine'in puansız ayrıldığı yarıştan ciddi avantajla ayrılan ve şampiyonada dördüncülüğe yükselen McLaren, Suzuka'dan ise sadece bir puan çıkarabildi -bu sırada Alpine ise 4-7 olarak dördüncülüğü geri alıyordu.

Rakiplerine karşı dezavantajlı olduklarını itiraf eden Andreas Seidl, son yarışa kadar mücadelede kalabileceklerini pek düşünmüyor.

Seidl, "Şu anda bizim için en önemli şey kendimize odaklanmak, temiz bir hafta sonu geçirdiğimizden emin olmak ve her seansta aracımızın sahip olduğu gücü tamamen kullanabilmek."

"Bunları yapabilirsek, o zaman çok güçlü Alpine ile mücadelede kalma şansımız olabilir.

"Bu sezon harika bir iş çıkardıklarını kabul etmeliyiz. Abu Dhabi'de son tura kadar bu mücadelenin içinde kalmak bizim için çok zor olacak ama bunun için buradayız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

İki takım arasındaki mücadele pist dışında da hız kesmeden devam etmekte; McLaren Singapur'a büyük bir paket getirerek ileri doğru önemli bir adım atmaya çalışırken, Alpine de Japonya'da rekabetçi olmalarında pay sahibi olduğunu düşündükleri bir taban getirdi.

Seidl, "Son yarışlara girilirken dayanıklılık da önemli bir rol oynayacak."

"Her şeye rağmen iyi bir araca, iyi bir takıma ve iki güçlü pilota sahibiz. Eğer birlikte hareket edersek, son tura kadar mücadeleyi sürdürebileceğimizden eminim."

Alpine cephesinde de benzer düşünceler hakim.

Suzuka'daki yarıştan önce bu konudaki görüşlerini belirten Fernando Alonso, Abu Dhabi'ye kadar mücadelenin devam edeceğini ve iki takımın da formlarının haftadan haftaya değişeceğini söyledi.

Alonso, "Bazı hafta sonları onlardan daha fazla puan alacağız, bazı hafta sonları ise daha az puan alacağız."

"Bence Singapur biraz fazla öne çıkıyordu çünkü orada büyük bir puan kaybı yaşadık. Ama bence Abu Dhabi'ye kadar her şey çok ama çok sıkı devam edecek." dedi.