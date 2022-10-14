Alpine: "Sanırım Lando Norris'i biraz kızdırdık"

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Yeni kuralların ilk sezonunda orta grubun en iyisi olabilmek için sıkı bir dördüncülük mücadelesi veren McLaren ve Alpine arasındaki rekabet, son dört yarışa girilirken iyice kızışmış durumda.

Yaz arasının ardından Belçika ve Japonya'da Alpine fark yaratırken, McLaren ise İtalya ve Singapur'da daha güçlüydü, bu nedenle dördüncülük son üç yarışta üç kez el değiştirdi -an itibariyle avantaj 13 puan farkla öne geçen Alpine'e ait.

Son yarışlarda birçok kez takımlar şampiyonasını yorumlayan Norris, Alpine'in temposu göz önüne alndığında, şampiyonanın çoktan bitmiş olması gerektiğini düşünüyor.

Britanyalı pilotun tavrını anlamlandıramayan Alpine ise, asıl odak noktalarının McLaren'i yenmek değil, yarışlarda Mercedes'in önüne geçmek olduğunu söylüyor.

Alpine sportif direktörü Alan Permane, "Lando bunu sürekli dile getirmeyi seviyor, değil mi? Ancak bizim tek hedefimiz önde kalabilmek."

"Bu tür yorumlar yapmaya neden devam ediyor pek emin değilim. Sanırım onu kızdırdık."

"[McLaren'dan çok] Mercedes'e ve Mercedes'i yenmeye odaklanmış durumdayız. Yavaş yavaş bu seviyeye ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

Singapur'da dayanıklılık sorunlarından ötürü zor bir hafta sonu geçiren takım, hem yeni motora henüz geçmeyen Fernando Alonso'nun, hem de İtalya'da yeni motora geçen Esteban Ocon'un yarış dışı kalmaları nedeniyle puan alamayarak büyük fırsat tepti.

Ancak Permane, takımın tempo açısından kaydettiği ilerlemenin kendisini son derece cesaretlendirdiğini söylüyor.

Permane, "Elbette Singapur'da büyük bir aksilik yaşadık. Ancak Japonya'da her şeyin normale döndüğünü düşünüyorum."

"Önümüzdeki yarışlarda da aynısını yapabileceğimizi hissetmekteyim. Araç açıkça daha hızlı hale geliyor, bence üst sıralardakilere yaklaşmaya başladık."

"Her yarıştan sonra, pole pozisyonu ile farkımıza ve bunun gibi şeyler açısından nerede olduğumuza bakıyoruz, son yarışta bu sezon hiç olmadığımız kadar yakındık. Yani kesinlikle doğru yönde ilerliyoruz." dedi.

Son olarak dördüncülük savaşına da değinen Permane, bu alanda rehavete kapılmak istememekle birlikte kaç puan önde olduklarının önem taşıdığını düşünmüyor.

Permane, "Abu Dhabi'ye onların bir puan önünde gitmektense 40 puan önünde gitmeyi tercih ederim. Ancak Abu Dhabi'den sonra bir puan ya da 40 puan önde olmamız umurumda değil. Hedefimiz dördüncülük. Gerçekten önemli olan tek şey de bunu başarıp başaramadığımız." dedi.