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Formula 1 / Analiz

Renault, Racing Point'i neden protesto etti?

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Renault, Racing Point'i neden protesto etti?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
14 Tem 2020 09:15

Renault takımının Steiermark GP sonrasında Racing Point araçlarını protesto etmesi, 2020 aracının ilk testlerde piste çıkmasının ardından Mercedes'in 2019 aracıyla olan benzerliği nedeniyle oluşturduğu mutsuzluk karşısında şaşırtıcı olmadı.

Racing Point henüz geride kalan ilk iki yarışta sonuçlara yansıtamasa da, araçtaki potansiyel ortada. Sergio Perez, Steiermak GP'ye 17. sıradan başlayıp 4. sıra mücadelesine girişmiş, Alex Albon'la olan temasta ön kanadına hasar verdiği için sıra kaybetmişti.

Ancak Meksikalı sürücünün eskimiş yumuşak lastiklerle attığı turlar, ardından orta lastiklere geçmesinin ardından art arta attığı en hızlı turlar herkesin dikkatini çekti.

Şu ana kadar gerçekleştirilen iki yarışta Renault pilotları, Racing Point pilotlarının gerisinde yarışları tamamladılar. Bu açıdan olası bir diskalifiye, Renault'nun lehine olacak gibi görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Renault'dan Marcin Budkowski, "Dürüst olmam gerekirse, biz bu protestoyu Melbourne'de yapmayı planlıyorduk ancak orada fırsat olmadı."

"Geçen hafta bunu yapmamamızın nedeni ise FIA ve F1'in herkesin yarışması için gösterdiği çabaya karşı bir iyi niyet göstergesiydi. Buna saygı göstermek istedik. Onların yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyoruz."

"Ve birçok takımın buna destek verdiğini biliyoruz. Bu yüzden ilk hafta sonu bunu yapmak doğru bir davranış olmazdı. Ancak ikinci yarışta bunu yapma fırsatımız olunca yaptık. Beklemenin bir manası yoktu. Bunu Barcelona'daki testlerde fark etmiştik." dedi.

Renault, sezonun ikinci yarısının ardından silahını çekti. Red Bull Ring'deki ikinci yarışta Renault pilotu Daniel Ricciardo, her iki Racing Point pilotunun arkasında yarışı tamamladı.

Budkowski bu konuda yorum yapmadı ancak pit alanındaki diğer takımların da Racing Point'in durumundan memnun olmadıkları düşünülüyor. Hatta bazı iddialara göre farklı takımlar protesto konusunda Renault'yu desteklediler ve kurallara aykırı olabilecek bazı şüpheleri onlarla paylaştılar. Ancak sonuç olarak FIA'nın resmi evraklarında sadece Renault'nun adı yer aldı.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, leads Lance Stroll, Racing Point RP20

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, leads Lance Stroll, Racing Point RP20

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Peki protesto ne hakkında ve neden fren kanallarına odaklanıldı?

Protesto tartışmalı bir konu olan "listelenmiş parçalar" etrafında yaşanıyor. Bu listede takımların üretmesi gereken parçalar ve rakip takımlardan alabileceği parçalar açık bir şekilde belirtiliyor.

Şasi ve aerodinamik yüzeyler her zaman takımların özel fikri mülkiyeti olarak kabul edilir ancak vites kutusu ve süspansiyon gibi bölümler paylaşılabilir. Bu konuyla alakalı tüm detaylar FIA Sportif Kurallar kitabının 6. bölümünde açık bir şekilde belirtiliyor.

Aerodinamik etkiye de sahip fren kanalları, 2020 sezonunda listelenmiş parçalar arasına dahil edildi. Yani bu, o parçanın tam olarak takım tarafından üretilmesi gerektiği manasına geliyor.

Budkowski, "Temel olarak biz, Racing Point'in ön ve arka tarafta kullandığı fren kanallarının Mercedes tasarımı olduğunu, yani başka bir takım tarafından üretildiğini düşünüyoruz. Bu sportif kuralların, daha da net olmak gerekirse 6. bölümün ihlali demek. Bu yüzden o araçları protesto ettik."

"Öncelikle tüm fren kanalları, aerodinamik açıdan hassas parçalar olduğu için performans konusunda fark yaratıyorlar. Bu yüzden listelenmiş parçalar arasında bulunuyorlar. Aynı zamanda onlar, lastik sıcaklığını kontrol etme konusunda da çok büyük öneme sahipler. Bunun F1'de oldukça ciddi performans farkı oluşturan bir şey olduğunu biliyoruz."

"Ve tüm bunlar 6. bölümde anlatılıyor, bu yüzden Racing Point aracında kullanılan parçaların Mercedes'in geçen seneki aracında kullanılan parçalarla geometrik açıdan tamamen aynı olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen Racing Point aracına uyması için minik değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır ancak yine de bu Racing Point'e ait bir tasarım değil. O tasarımlar Racing Point'in fikri mülkiyeti değil. Ve bu kurallarda net bir şekilde yasak." dedi.

Protesto, Red Bull Ring'deki FIA hakemleri tarafından kabul edildi ve gelecekte bir tarihte, tüm kanıtlar incelenerek karar verilecek.

 

Budkowski, rakip bir takımın kuralları ihlal ettiğini göstermenin Renault'nun görevi olmadığını vurguladı: "Bunu kanıtlamak bizim işimiz değil, Racing Point'in işi. F1 kurallarında, aracın kurallara uygun olduğunu kanıtlamanın her zaman ilgili takımın sorumluluğunda olduğu belirtiliyor. Bu yüzden aracın kurallara uygun olduğunu kanıtlamak Racing Point'in sorumluluğu olacak."

Kimse takımların kanatlar gibi parçaları kopyalamasına ses çıkarmıyor çünkü her rakip, diğer takımlardan iyi olacağını düşündüğü çözümleri kendi aracına eklemeye çalışıyor.

RP20 genel paket olarak da sıra dışı çünkü araç her açıdan Mercedes'in geçen seneki aracına çok benziyor. Bu konuda Racing Point de Red Bull konseptini kendi aracında verimli bir şekilde kullanamadığı için Mercedes konseptini kopyaladığını ya da esinlendiğini açıklamıştı.

Mercedes aracını kopyalayan bir McLaren, Alfa Romeo ya da Renault olmadığı için asıl sıkıntı burada çıkıyor çünkü halihazırda Mercedes güç ünitesini ve vites kutusunu kullanan Racing Point'in aynı zamanda Mercedes'in Brackley'daki rüzgar tünelini kullanıp bu kadar benzer bir araç üretmesi sonucunda sesler yükseldi.

Bu protestoda kilit nokta RP20'nin fren kanalının iç akış sistemi olacak. FIA, Racing Point aracından aldığı örnekleri Mercedes'in 2019 tasarımıyla kıyaslayacak.

Renault, iç detayları diğer takımların göremeyeceğini, bu yüzden içeriden bilgi almadan net bir şekilde aynı tasarımı yapmanın mümkün olmayacağını savunuyor.

Budkowski, "Biz bu tasarımın, onların tasarımı olmadığını düşünüyoruz. Herkesin göreceği üzerine tasarım geometrisi benzer, ancak aynı zamanda dış geometri gibi iç geometri de var."

"Dış geometriyi resimlere bakarak kopyalayabilirsiniz ancak resimlerden iç geometriyi kopyalamak zordur. Bilmiyoruz. Ne kadar benzer olduğuna FIA karar verecek."

"Dahası, tasarım ve muhtemelen parça değişiklikleri oldu mu? Biz olduğuna inanıyoruz. Tabii ki yasal yollarla bunu yapmışlardır ancak yine de bunları değiştirmek geçen sene yasal olsa bile, bu seneki kurallarda onlarla yarışmak yasal değil."

"Bu yüzden FIA olarak sadece geometriye değil, aynı zamanda bu tasarımla alakalı rakipler arasında bilgi alışverişi olup olmadığına da bakmaları gerekir." dedi.

Bu açıklamalardan, Renault'nun fren kanallarının iç tasarımlarının da aynı ya da tesadüf olmayacak kadar benzer olduğunu düşündüğünü anlamış olmalısınız. Tasarımların yeteri kadar farklı olup olmadığına artık FIA incelemesi sonucunda karar verilecek.

Racing Point RP20 detail

Racing Point RP20 detail

Photo by: Giorgio Piola

Budkowski, "Bizim söylemek istediğimiz şey, bu parçaların dıştan görüntüsünü resimlerden kopyalamak mümkün. Ancak iç geometriyi kopyalamanın mümkün olacağını düşünmüyoruz. Dahası, geçen sene fren kanallarıyla alakalı bilgi transferine izin verildiğini biliyoruz. Ancak o bilgiyi bu seneki aracınızda kullanmaya izin verilmiyor."

"Bu parçalar geçen sene listede yer almıyordu ancak bu sene listede yer alıyor. Bu yüzden geçen sene bu bilgileri paylaşmış olsalar dahi, bu seneki araçlarında kullanamazlar. Bu yüzden Mercedes'in 2019 aracıyla alakalı aldığı bilgileri bu sene kullandılarsa, bunun kurallara aykırı olduğunu düşünüyoruz."

"Buna FIA karar verecek. Ancak açık olan bir şey var ki, listede yer alan her parça, takımın kendisine ait tasarımı olmalı. Kurallar açık. Parçayı kendiniz üretmelisiniz ancak, aynı zamanda bunu yaparken rakip takımların bilgilerini kullanmamalısınız."

"Bu tasarım bir takıma aitse, o zaman kullanma hakları da onlara ait oluyor. Kuralları ihlal etmeden, kendi tasarımınızı başkasına ait bir tasarımı temel alarak yapamazsınız." dedi.

Peki Renault, listeli parçalarda başka kural ihlali olduğunu düşünüyor mu?

Budkowski, "Kesin olarak emin olmasak bile, bu parçaların farklı bir takıma ait tasarımlara sahip olduğuna dair güçlü şüphelerimiz var. Başka parçalarda böyle bir şey var mı, bunu belirlemek FIA'nın görevi."

"FIA, fren kanallarının aynı geometriye sahip olduğunu ya da aynı geometri temelli olduğunu bulursa, şimdiye kadar yapmamışlarsa bile umarım diğer parçaları da kontrol ederler." dedi.

Açık bir şekilde bu önemli bir konu. FIA, 2022 kurallarında daha fazla ortak parça olmasını istiyor ancak belli parçalar aracı daha hızlı yapmayacak olsa bile bu konuda ciddi muhalefetle karşılaştı.

Aerodinaminin spordaki performans farkı yaratan alanlardan birisi olması isteniyor. Takımların kendi AR&GE çalışmalarını yapması, performansı satın almaması isteniyor.

Ancak 2022'deki çok farklı kurallar için takımlar, bütçe sınırı ve rüzgar tüneli ile CFD kullanımı kısıtlamaları altında çalışmak zorundalar. Bu yüzden partner takımlar arasında yapılacak olası paralel geliştirme çalışmaları, diğerlerinin bu konuda şüphelenmelerine neden olacak.

Racing Point, Renault'nun protestosunda "yanlış ifade edildiğini ve eksik bilgi verildiğini" söyleyerek kurallara aykırı bir şey yapmadığını savundu.

Bu konudaki asıl sıkıntı, Racing Point'in Mercedes ile işbirliği sonucunda ürettiği aracın genel paket olarak sadece Renault ve McLaren gibi düzenli rakiplerinin değil, Ferrari ve Red Bull gibi büyük takımların da dikkatini çekmiş olması.

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team , Racing Point
Editör Adam Cooper

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