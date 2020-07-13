Racing Point: "Renault protestosu doğru bir şekilde yapılmadı"

Renault, dünkü yarışın ardından pilotları Daniel Ricciardo'nun önünde yer alan Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll'ü protesto etti.

Renault, Racing Point aracında yer alan ön ve arka fren kanallarının Mercedes'e ait bir tasarım olduğunu, bu parçaların paylaşılabilir parçalar listesinde yer almadığını savundu. Yani bu tasarımları takımların kendilerinin hazırlaması gerekiyor.

Hakemler bu protestonun geçerli olduğunu kabul ettiler ve önümüzdeki süreçte parçaların inceleneceğini açıkladılar. Her iki takım ve aynı zamanda Mercedes, konuyla alakalı kanıtları sunmak zorunda olacak.

Motorsport.com'a gönderilen açıklama şu şekilde oldu: "BWT Racing Point F1 takımı, Steiermark GP sonucunun yanlış ifade edilen ve eksik bilgilendirilen bir protesto ile sorgulanması karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor."

"Yanlış yaptığımız yönündeki tüm iddiaları net bir şekilde reddediyoruz. Takım, kurallara uyduğunu kanıtlamak için gerekli tüm adımları atacak."

Takım ayrıca 2020 sezonu öncesinde yaptıkları her şeyi, attıkları tüm adımları FIA ile paylaştığını belirtti: "Sezon öncesinde, takım FIA ile işbirliği yaptı ve RP20'nin tasarımlarına dair tüm soru işaretlerini yetkilileri memnun edecek şekilde cevapladı."

"Takım, konuyla alakalı detaylı cevabını verdiğinde bu protestonun reddedileceğinden emin."

FIA incelemesi birkaç hafta sürecek gibi görünüyor. Bu süreçte Racing Point, politik açıdan zor bir süreç geçirecek. Mevcut fren kanalı tasarımlarıyla yarışmaya devam ederse ve sonunda inceleme sonucunda haksız bulunursa, bu süreçte kaybettiği tüm puanları kaybetmiş olacak.

Bunun dışında risk almamak için tasarımı değiştirirse ya da 2019'da kullandığı tasarıma dönerse, o zaman da bazı ödünler vermek zorunda kalacak.