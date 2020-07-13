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Formula 1 / Son dakika

Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”

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Alonso: “Mercedes’ten teklif almadım”
Ekleyen:
, Editör
13 Tem 2020 18:40

2021 Formula 1 sezonunda Renault’da yarışacak olan Fernando Alonso, Mercedes’ten teklif almadığını söyledi.

Gelecek sene Renault’da Esteban Ocon’un takım arkadaşı olacak olan Alonso, Formula 1’e dönüşündeki görüşme sürecinin nasıl ilerlediğine dair açıklamalarda bulundu. İlk tekliflerin 2019’un ilk beş yarışında geldiğini söyleyen İspanyol sürücü, Renault ile ilk görüşmeleri ise Kasım ayında yaptıklarını ancak Mercedes’ten teklif almadığını söyledi.

Alonso, “Kısa vadede Renault, şampiyonayı kazanamaz. Formula 1’den 2018’de ayrıldım ve daha sonra ilk teklifleri 2019’un dördüncü ya da beşinci yarışında aldım. Elimde bir direksiyon olmadan, yönetilmesi zor biriyim.”

“2020’de yarışmam için gelen bazı teklifler vardı ancak bu, planlarımız arasında yoktu. Herkesin yarışmak isteyeceği Mercedes’ten ise teklif almadım. Ancak harika bir takım olma konusunda adanmışlığı ve arzusu olan Renault’dan teklif aldım. Renault’nun harika olup olmayacağı bize bağlı.”

“Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, bu hafta Daniel Ricciardo’nun yerine geçeceğim iddiaları vardı ve 2020’de onun yerinde kesinlikle olabilirdim, çünkü ilişkileri kötüydü. Bu boğa güreşi değildi, 2020’de sürüş yapmam imkansızdı ve buna istekli değildim, takım da istekli değildi. Haberler sahteydi.”

 

 

“Dakar’dan bu yana, son dört ayda geri döneceğim söylendi, geri dönmeyeceğim söylendi, Ferrari’ye ve Renault’ya döneceğim söylendi. Eninde sonunda birisi doğru tahmin yapacaktı. Her şey yerine oturduğunda bu açıklamayı yaptığım için mutluyum.”

“Kafamda geri dönmekle ilgili tek bir düşünce bile yoktu, ancak Renault ile ilk görüşmem 2019’da Abu Dhabi’de oldu ve geçen yılın Kasım ayından bu yana, geri dönme fikri aklımda dolaşmaya başladı.”

“2018’de açık bıraktığım kapı, 2021’de gelecek olan yeni kurallar içindi. Bunlar COVID-19 nedeniyle bir yıl ertelendi ve bu açık kapıyı tekrar düşünmem ya da her şeyi ortaya koymam gerekti. Sonuç olarak dönmeye karar verdim. Buna birkaç hafta önce karar verildi.”

“Bunu sadece 3-4 kişi biliyordu, ancak son haftalarda daha fazla kişinin öğrendiği doğru. Her zaman haber sızıntıları olur ve hem takımlarda hem de bulunduğunuz ülkelerde insanlar bunları öğrenir. Çünkü bazı şeyleri sızdırma ihtimaliniz vardır.”

“Formula 1’e geri dönüyorum çünkü sürüş yapma konusunda çıldırıyorum. 2018’de F1’den ayrılmaya karar vermiştim, çünkü gerçekten nefes almaya ihtiyacım vardı. 18 yıl boyunca bu seviyede kalmak, gerçekten yıpratıyor.”

“Formula 1’i biraz daha eşit görmeyi umuyoruz. Son yıllarda gördüğümüz gibi, her yarışı Mercedes’in kazanmamasını umuyoruz. Daha öncesine göre daha komple bir sürücü olarak geri döndüğümü düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

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Editör Cem Özel

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