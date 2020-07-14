Red Bull: “RB16, Macaristan’a daha çok uyacak”

Milton Keynes merkezli takım, Red Bull Ring’deki iki yarışta Mercedes’le savaşabilmeyi umuyordu. Ancak bu yarışlarda Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton galibiyetleri paylaşırken, Max Verstappen takımın yavaş olduğunu itiraf etmişti.

Ancak aracın yavaş virajlarda güçlü olması konusundaki olumlu işaretler, Hungaroring gibi pistlerde daha iyi olabilecekleri konusunda takımın iyimser olmasını sağladı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes’in Avusturya’daki en büyük avantajının düzlükler olduğunu ve virajlarda durumun daha eşit olduğunu söyledi.

Horner, “Onların düzlük hızları etkileyici. Ancak virajlarda pek bir fark yok.”

“Daha iyi olduğumuz virajlar var, ancak bazı virajlarda o kadar iyi değiliz. Ancak bu pistte kesinlikle onların düzlük hızı çok etkileyiciydi, yani kış boyunca iyi bir adım atmışlar.” ifadelerini kullandı.

Bundan dolayı daha dar ve daha kıvrımlı Hungaroring, Red Bull RB16'ya daha çok uyan bir pist olabilir.

Şef mühendis Paul Monaghan, “Macaristan farklı tarz bir pist, değil mi? Kısa bir düzlüğü ve çokça kıvrımlı kısımları var. Virajların hızı, Avusturya’dan düşük.”

“Virajların hepsi aynı hızda. Bence bu yüzden, Alp Dağları’yla karşılaştırdığımızda, değişken hava koşullarından daha az etkileniyor. Ve genelde burası oldukça rüzgarlı oluyor. Yani farklı zorluklar var.”

“Kim bilir, belki Macaristan’da daha iyi oluruz. Kendimizi toplayıp, elimizden geldiğince aracı güncelleyeceğiz ve Mercedes’le savaşıp onları yenmeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Mercedes’in, son yıllarda zorlandığı Avusturya’da art arda galibiyetler alması hakkında ise Horner, “Mercedes, son yıllarda burada düşük performans göstermişti. Sıcak koşullarda zorlanmışlardı. Cuma günü de zorlandılar.”

“Ancak yarışta hava serindi ve iyi performans gösterdiler. Bu sonucu hak ettiler. En iyi takım onlardı ve onları yakalamak için daha da sıkı şekilde çalışacağız.” dedi.