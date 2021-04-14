Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’ Sonraki / Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil
Formula 1 / Son dakika

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Renault’nun CEO Luca de Meo, Alpine F1 takımının yakın gelecekte bir partner takımla anlaşması ihtimalini bunun "iyi bir anlaşma olmadığını" söyleyerek reddetti.

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Renault, de Meo'nun şirketin başına geçmesinin ardından başlattığı "Renaulution" stratejisi kapsamında 2021'de F1 takımını Alpine'e dönüştürdü.

McLaren'ın 2021'de Mercedes motoruna geçmesinin ardından Renault müşteri takımsız kaldı. Yani şu anda Renault motorunu sadece Alpine F1 takımı kullanıyor.

Sporda şu anda yer alan diğer üreticilerin ise en az iki tane takımı var. Mercedes, fabrika takımıyla birlikte McLaren, Aston Martin ve Williams'a; Ferrari fabrika takımıyla birlikte Haas ve Alfa Romeo'ya motor sağlıyor. Honda ise Red Bull Racing ve AlphaTauri takımlarına motor tedarik ediyor.

Renault'nun patronu, daha önceki açıklamalarında bu durum karşısında rahat olduklarını ancak doğru anlaşma olması halinde partner takım modeline açık olduklarını söylemişti.

Son açıklamasında de Meo, partner takıma sahip olmanın avantajlarının farkında olduklarını söyledi ancak finansal açıdan faydasını sorguladı.

Motorsport.com'un da olduğu seçili basın kuruluşuna konuşan De Meo, "Tabii ki teorik olarak motorlarınızın başkaları tarafından kullanılması daha iyi çünkü bu sayede veri değişimi yapabilir, bazı şeyleri paylaşabilirsiniz."

"Ancak mevcut koşullar - bunu çok açık bir şekilde söylüyorum - özellikle ekonomik koşullar ve federasyon tarafından tanımlanan kurallar altında, bir ekip ve diğeri arasında teknoloji transferi koşulları açısından aslında pek de elverişli değil."

"Bu açıdan, benim fikrimi sorarsanız diğer takımların, bizim gibi ilk yatırımı yapan insanların teknolojisine erişmek için ödediği bedele bakarsak bu iyi bir iş modeli değil."

"Bunu daha önce birçok kez söyledim. Rakamlara inmek istemiyorum ancak size bunun iyi bir anlaşma olmadığını söyleyebilirim."

"Bu, küçük takımlar motor üretme yeterliliklerine sahip olmadıkları ve büyük çoğunluk oyuna dahil olabilsin diye yapıldı. Ancak ekonomik açıdan bizim için değişen pek fazla bir şey yok." dedi.

Gelecek seneler için Williams'ın Renault'nun B takımı olabileceği söyleniyordu ancak takım, bağımsız statüsünü korursa Renault motoruna geçebileceğini söyledi.

Başka bir takıma sahip olmamaları her ne kadar toplanan veriyi azaltsa da, Alpine F1 patronu Laurent Rossi bir şeylerin ters gitme riskinin de azaldığını söyledi.

Rossi, "Luca'nın söylediği gibi diğer takımlara güç ünitesi tedarik etmek faydalı olabilir çünkü bu sayede güç ünitenizin güvenilirliğini ve performansını daha da sağlamlaştırmak için bazı ekstra veri toplayabiliyorsunuz."

"Bununla birlikte, yakın zamana kadar oluşturulma biçimine bakarsak diğer güç ünitelerinin performanslarıyla ilgilenme ve yönetme konusuna girdiğinizde sorunla karşılaşıyorsunuz ve bu birlikteliği aşırı derecede pahalı hale getiriyor."

"Pist üstünde dayanıklılık sorunu yaşadığınızda, bir anda kriz olabiliyor ve ekibinizin bir bölümünü orada görevlendirmeniz gerekiyor."

"Bunun için ayrı bir yapı kurmanız gerekiyor ve henüz bunu yapmaya karar vermedik çünkü öyle olunca kenarda bir ekip oluyor ve bir şey yapmıyor. Sadece diğer takımı desteklemek için hazırlanıyorlar."

"Bu yüzden tüm takımın şasiyi ve motoru tasarlamaya odaklanmasını tercih ediyoruz. Daha sonra diğerleri için boşluğumuzun, zamanımızın ya da enerjimizin olup olmadığına karar vereceğiz."

"Dürüst olmak gerekirse, şu an için yaptıklarımızdan oldukça mutluyuz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

Önceki haber

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

Sonraki haber

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı

4s
2
Formula 1

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’

2s
3
Formula 1

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

1s
4
Formula 1

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

58 dk
5
Formula 1

Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor?

21s
Son Haberler
Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor
F1

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor

28dk
Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil
F1

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

58dk
Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"
F1

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

1s
Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’
F1

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

1s
Hamilton, emekli olduktan sonra da F1’de kalmak isteyebileceğini açıkladı
F1

Hamilton, emekli olduktan sonra da F1’de kalmak isteyebileceğini açıkladı

2s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Britanya GP yönetimi, ‘Covid pasaportu’ uygulamasını destekliyor
Formula 1 / Son dakika

Britanya GP yönetimi, ‘Covid pasaportu’ uygulamasını destekliyor

Vettel, geçen yıl karantina sırasında organik tarım stajı yapmış
Formula 1 / Son dakika

Vettel, geçen yıl karantina sırasında organik tarım stajı yapmış

Ferrari, kadın pilotları için Iron Dames F4 takımıyla anlaştı
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, kadın pilotları için Iron Dames F4 takımıyla anlaştı

Daha fazlası
Alpine
Alpine: ‘’Bahreyn GP, F1 aracının zayıflıklarını ortaya çıkardı’’
Formula 1 / Son dakika

Alpine: ‘’Bahreyn GP, F1 aracının zayıflıklarını ortaya çıkardı’’

Alpine, Alonso-Ocon rekabetinin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyecek
Formula 1 / Son dakika

Alpine, Alonso-Ocon rekabetinin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyecek

Rakiplerinin gerisinde kalan Alpine, Imola için büyük bir güncelleme paketi hazırlıyor
Formula 1 / Son dakika

Rakiplerinin gerisinde kalan Alpine, Imola için büyük bir güncelleme paketi hazırlıyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’

Hamilton, emekli olduktan sonra da F1’de kalmak isteyebileceğini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, emekli olduktan sonra da F1’de kalmak isteyebileceğini açıkladı

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

Raikkonen: "Alfa Romeo'nun performansı, gelecek kararımı etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa Romeo'nun performansı, gelecek kararımı etkilemeyecek"

Son Haberler

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Imola'da geçen yılki hatasını telafi etmek istiyor

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’
F1 Formula 1 / Haberler

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.