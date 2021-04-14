Renault CEO'su: "Şu anda partner takıma sahip olmak iyi anlaşma değil"

Renault, de Meo'nun şirketin başına geçmesinin ardından başlattığı "Renaulution" stratejisi kapsamında 2021'de F1 takımını Alpine'e dönüştürdü.

McLaren'ın 2021'de Mercedes motoruna geçmesinin ardından Renault müşteri takımsız kaldı. Yani şu anda Renault motorunu sadece Alpine F1 takımı kullanıyor.

Sporda şu anda yer alan diğer üreticilerin ise en az iki tane takımı var. Mercedes, fabrika takımıyla birlikte McLaren, Aston Martin ve Williams'a; Ferrari fabrika takımıyla birlikte Haas ve Alfa Romeo'ya motor sağlıyor. Honda ise Red Bull Racing ve AlphaTauri takımlarına motor tedarik ediyor.

Renault'nun patronu, daha önceki açıklamalarında bu durum karşısında rahat olduklarını ancak doğru anlaşma olması halinde partner takım modeline açık olduklarını söylemişti.

Son açıklamasında de Meo, partner takıma sahip olmanın avantajlarının farkında olduklarını söyledi ancak finansal açıdan faydasını sorguladı.

Motorsport.com'un da olduğu seçili basın kuruluşuna konuşan De Meo, "Tabii ki teorik olarak motorlarınızın başkaları tarafından kullanılması daha iyi çünkü bu sayede veri değişimi yapabilir, bazı şeyleri paylaşabilirsiniz."

"Ancak mevcut koşullar - bunu çok açık bir şekilde söylüyorum - özellikle ekonomik koşullar ve federasyon tarafından tanımlanan kurallar altında, bir ekip ve diğeri arasında teknoloji transferi koşulları açısından aslında pek de elverişli değil."

"Bu açıdan, benim fikrimi sorarsanız diğer takımların, bizim gibi ilk yatırımı yapan insanların teknolojisine erişmek için ödediği bedele bakarsak bu iyi bir iş modeli değil."

"Bunu daha önce birçok kez söyledim. Rakamlara inmek istemiyorum ancak size bunun iyi bir anlaşma olmadığını söyleyebilirim."

"Bu, küçük takımlar motor üretme yeterliliklerine sahip olmadıkları ve büyük çoğunluk oyuna dahil olabilsin diye yapıldı. Ancak ekonomik açıdan bizim için değişen pek fazla bir şey yok." dedi.

Gelecek seneler için Williams'ın Renault'nun B takımı olabileceği söyleniyordu ancak takım, bağımsız statüsünü korursa Renault motoruna geçebileceğini söyledi.

Başka bir takıma sahip olmamaları her ne kadar toplanan veriyi azaltsa da, Alpine F1 patronu Laurent Rossi bir şeylerin ters gitme riskinin de azaldığını söyledi.

Rossi, "Luca'nın söylediği gibi diğer takımlara güç ünitesi tedarik etmek faydalı olabilir çünkü bu sayede güç ünitenizin güvenilirliğini ve performansını daha da sağlamlaştırmak için bazı ekstra veri toplayabiliyorsunuz."

"Bununla birlikte, yakın zamana kadar oluşturulma biçimine bakarsak diğer güç ünitelerinin performanslarıyla ilgilenme ve yönetme konusuna girdiğinizde sorunla karşılaşıyorsunuz ve bu birlikteliği aşırı derecede pahalı hale getiriyor."

"Pist üstünde dayanıklılık sorunu yaşadığınızda, bir anda kriz olabiliyor ve ekibinizin bir bölümünü orada görevlendirmeniz gerekiyor."

"Bunun için ayrı bir yapı kurmanız gerekiyor ve henüz bunu yapmaya karar vermedik çünkü öyle olunca kenarda bir ekip oluyor ve bir şey yapmıyor. Sadece diğer takımı desteklemek için hazırlanıyorlar."

"Bu yüzden tüm takımın şasiyi ve motoru tasarlamaya odaklanmasını tercih ediyoruz. Daha sonra diğerleri için boşluğumuzun, zamanımızın ya da enerjimizin olup olmadığına karar vereceğiz."

"Dürüst olmak gerekirse, şu an için yaptıklarımızdan oldukça mutluyuz." dedi.