Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

Ricciardo’nun Red Bull’daki son sezonu, 21 yarışın 8 ‘inde mekanik sorunlardan ötürü yarış dışı kalması ve takım içinde takım arkadaşı Max Verstappen ile Bakü’deki kazalarıyla zirveyi bulan rekabetlerinden ötürü oldukça "sinir bozucu" geçmişti.

Tüm bunlara rağmen Avusturalyalı pilotun 2019 sezonu için Renault ile anlaşacağını düşünenlerin sayısı oldukça azdı.

Brundle, takımın git gide Verstappen’in arkasında durmaya başlamasından ve takımın yeni yüzü olarak Verstappen’in seçilmesinden dolayı Ricciardo’nun ilk fırsatta takımdan ayrılmak istemesini anladığını söyledi.

Fast Lane Podcast’e katılan Brundle, ‘’Red Bull da kalmalıydı ancak bütün desteğin Max’a verilmeye başladığını anladı ve ayrılmak istedi ki bu isteğini anlayabiliyorum. O dönemde de tahmin ettiğimiz gibi Renault tercihi bir hataydı ama bence bu hareketin arkasındaki asıl neden Red Bull’dan bir an önce ayrılmak istemesiydi.’’ ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sene ise Ricciardo, McLaren ile anlaşarak McLaren’ı Dünya şampiyonluğu kazanmak için en iyi şansı olarak tanımlamıştı. Brundle’a göre Avusturyalı pilot sabırlı olabilirse, McLaren’da bu hedefine ulaşabilir.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Brundle, ‘’Bu onun Dünya şampiyonu olabilmesi için elindeki son büyük şans olabilir.’’

‘’Bahreyn’den eve Daniel ile aynı uçakta döndüm, bolca sohbet ettik. Spora ilk geldiğindeki gibi hâlâ onunla konuşmak, güzelce sohbet edebilmek çok kolay. Onun büyük bir fanıyım; sürüş stili harika ve sürekli istenileni verebiliyor.’’

‘’McLaren, yeni rüzgar tünelini bitirmek üzere. Bunun inşası sürerken Köln’de bulunan Toyota’nın rüzgar tünelini kullanıyorlardı ancak Covid’den dolayı bu tüneli de çok kullanamadılar. Yeni rüzgar tünelinin meyvelerini birkaç seneye alacaklardır, bu süreçte de Ricciardo’nun sabırlı olması gerek.’’

''Bir şekilde Mercedes’e gitmediği sürece, başka hangi takıma gidebilir ki? Yani evet, eğer iki taraf da sabırlı olursa ve Ricciardo McLaren’da devam ederse; McLaren'ın onu yeniden gridin önlerine taşıyabileceğine inanıyorum.’’ diye de ekledi.