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Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

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Mark Webber, Ferrari için yarışmanın çok zevkli olduğunu söylese de, takımın teklifini geri çevirdiği için pişman olmadığını ekledi.

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

Red Bull, Mark Webber ve Sebastian Vettel'in takım arkadaşlığı yaptığı 2009-13 yılları arasında dört şampiyonluk almayı başardı.

Webber, bu süreçte galibiyet almayı başardı ve özellikle 2010 yılında, şampiyonluk mücadelesine dahil oldu. Ancak dört şampiyonluğun tümünü Vettel kazandı.

Webber aslında 2013 yılında Ferrari’den bir teklif aldı, hatta kontrat aşamasına bile geçmişlerdi ancak, sonrasında bu hamleyi yapmamaya karar verdi.

Avusturalyalı eski pilot, 2013 yılının sonunda emekli oldu ve Ferrari’ye gitmediği için herhangi bir pişmanlığı olmadığını RaceFans’e şu sözlerle açıkladı: ‘’Oraya gitmemiş olmaktan pişmanlık duymuyorum.’’

‘’Bence tutku en önemli şey ve İtalyan taraftarlar, adeta bir ilaç gibi, onları temsil edip, onlar adına sürüş yapmaya bayılırsınız.’’

‘’Bu başarıyı onlarla kutlamak, dünyadaki başka hiçbir takımda yaşanmaz. Orası eski bir malikane gibi. Red Bull’un da harika başarıları oldu ancak onlar daha yeni.’’

‘’Ferrari uzun zamandır var ve eğer onlarla iyi sonuçlar alırsanız, isminizi onların tarihine kazımış olmak çok özel olur.  Ancak duygusal anlamda ne kadar hassas olduklarını bilmiyorum.’’

Vettel de aynı teklifi aldı ve 2015 yılının başında İtalyan ekibe geçti.

Alman pilot takımın tarihindeki en başarılı üçüncü pilot olsa da, işler bir süre sonra onun için iyi gitmemeye başladı ve 2020 yılının sonunda İtalyan takımla ile yollarını ayırdı. Ferrari, 2020 sezonunun başında Vettel’le devam etmeyeceğini açıkladı.

Netflix’in Drive to Survive belgeselinin üçüncü sezonunda, Ferrari ve Vettel’in arasında yaşanan olayların sahne arkasını biraz görün ve Webber eski takım arkadaşı hakkında şöyle yorum yaptı: ’Bunların nasıl yaşandığını bilmek çok, çok zor.’’

‘’Ancak bence her şey çok açıktı. Drive To Survive’ın birazını izledim ve eğer olaylar böyleyse, Ferrari’nin içerisindeki olaylar onun için zorlayıcı olmuştur.’’

‘’Bu yüzden bir değişiklik arıyordu. Fakat her zaman araçta neler yaptığımızla ölçülürüz.’’

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Editör Betim Aker

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