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Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un rüzgar tüneline geçen AlphaTauri, "büyük avantaj" bekliyor

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Red Bull'un rüzgar tüneline geçen AlphaTauri, "büyük avantaj" bekliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

AlphaTauri, bu sene Red Bull’un %60’lık rüzgar tüneline geçmenin, 2022 araçlarının tasarımında “büyük avantaj” sağlayacağını düşünüyor.

2020’de Toro Rosso AlphaTauri ismini aldıktan sonra Red Bull, Faenza merkezli takımın artık eskisi gibi B takımı olmadığını, Red Bull’un kardeş takımı olarak Formula 1’e devam edeceğini söyledi.

Red Bull’un sahip olduğu 2 takım arasında artan sinerjinin bir parçası olarak AlphaTauri, bu sene itibariyle artık kendi rüzgar tünelini değil, Red Bull’un Bredford’daki tesisini kullanacak ve 2022 aracının gelişimini burada tamamlayacak.

Bu, F1’in bu sene tanıttığı, rüzgar tüneline getirilen yeni handikap sistemi sayesinde mümkün oldu. Böylece 2 takım da aynı rüzgar tünelini kullanabilecek.

Önceden AlphaTauri, Bicester’daki rüzgar tünelinde, %50’lik model kullanan F1 gridindeki son takımdı.

Takım patronu Franz Tost bu değişimin, yeni bütçe kısıtlaması ve 2022’de gelecek regülasyon değişikliğiyle uyum göstererek AlphaTauri’nin ilerlemesine katkıda bulunacağını söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Tost, “%60’lık rüzgar tüneline geçmek büyük bir avantaj, çünkü şu ana kadar hep %50’likte çalışmak zorundaydık.”

“%60’lık elbette daha doğru ve umuyoruz ki bize daha geçerli veriler verecek.”

““Sonrasında bütçe kısıtlamasının 2. yılına girmiş olacağız, yani en üst takımlar bizden çok daha fazla yatırımda bulunamayacak.”

“Bu yeni regülasyonları ve 2022’de gelecek araçları sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman performans açısından nerede oluruz, henüz bilemiyorum; çünkü olabilecek en iyi şekilde bir araya getirilmesi gereken çok, çok fazla parça var.”

“Mühendislik ekibimizin bunu yapabilmesini ve 2022’de başarılı bir şekilde mücadele edebilmemizi umuyorum” dedi.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, takım %50’lik rüzgar tüneliyle bulduklarından emin olsa da; %60’lık modelle gelecek, artırılmış doğruluğun ve benzerliğin akıllarda kalan şüpheyi yok edeceğini düşündüğünü söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Egginton, “Tünelimiz yeterince iyi ve tüneli gayet iyi anlıyoruz. Bunun bizi geride tuttuğunu söyleyemeyiz.”

“%60’lığı kullanmayı ben istedim, çünkü bu bariz seçenekti ve aslında bu yüzden yaptık. Bizim için bir meydan okuma olacak. Herhangi bir rüzgar tüneli değişikliğinin risksiz olamayacağını düşünüyorum.”

“Fakat orta vadede gerçekten yapılması gereken buydu. %50’lik kullanan tek takım biziz ve kafamda git gide büyüyen bir soru işareti yaratıyordu. Dolayısıyla %60’lık rüzgar tüneli fırsatına sahip olduğumuzda bunu kullandık. Herhangi bir şeyin sonuncusu olduğunuzda ve diğer herkes başka bir yöne gittiğinde, ‘Bu işin içinde bir iş olmalı!’ diye düşünüyorsunuz.”

“Hedefimiz daha rekabetçi olmak. Bu, bir soru işaretini kaldırdığı için, bunu yapma kararı aldık.”

“Zaman gösterecek. Aklımıza yatmasına bağlı. Hızlıca üstesinden gelmeli ve rüzgar tünelini anlamalıyız.”

“Ekiptekiler rüzgar tünelinin nasıl çalıştığını ve elimizdekilerden nasıl avantaj sağlayabileceğimizi anlama konusunda kararlılar.”

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Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri
Editör Luke Smith

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