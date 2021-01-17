Williams'ın yeni sahipleri, "aile hissiyatını" korumak istiyor

Geçtiğimiz sene Dorilton Capital’a satıldıktan sonra Grove merkezli takım, gridde yükselme hedefleri için şu anda bir yatırım süreci ve altyapı düzenlemesinden geçiyor.

Fakat Frank Williams ve Claire Williams takımdan ayrılsa bile yeni yönetim, takımdaki samimi ve yakın havanın korunmasını istiyor ve bunun takımın temel yapısal özelliklerinden biri olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com’a Dorilton’un Williams için planları hakkında konuşan takım patronu Simon Roberts, takımın geçmişini silmeye yönelik herhangi bir girişimin olmayacağını söyledi.

Roberts, “Ne yapmamız gerekiyor, ne yapabiliriz ve takıma performans eklemek için ne yapmalıyız sorularına odaklanmış bir yatırım planı hazırladık.”

“Tamamen performansımızı arttırmaya yönelik. Tabii ki buranın çalışması güzel bir ortam olmasını da sağlayacak. Dolayısıyla Dorilton ve biz, Williams içindeki bu samimi duyguyu, aile ruhu ve dostluğu kaybetmek istemediğimiz için yatırımda bulunuyoruz.”

“Fabrikadaki bazı tesislere de yatırımda bulunacağız. Basit şeyler, fakat burada çalışan insanlar için burayı daha iyi bir çalışma ortamına dönüştürecek şeyler.”

“Birçok şeyi tamir ediyoruz; çatılardaki sızıntılardan uzun bir süredir yapamadığımız rüzgar tüneli bakımına kadar birçok şeyi.”

“Şu anda fabrikadaki çalışanlarla çok geniş bir program yürütüyoruz – hem fabrikadaki tesislerde hem de bilişim bölümünde herkes sıkı bir şekilde çalışıyor.”

Roberts, takımın Williams ailesiyle de iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ve eski takım patronu yardımcısı Claire Williams’ın bazı yarışlarda ziyarete gelmesini dilediklerini söyledi.

Roberts, “Bazı şeylerin ilerlemesi gerektiğinin farkındayız fakat her zaman Claire’ın bizi ziyarete gelmesi için bir yerimiz olacaktır.”

“Ve umuyorum, gelecek sene Avrupa’ya geri döndüğümüzde bunu yapmak için fırsatı olacaktır. Fakat zor bir süreç geçirdi. Onun yaptığı gibi takımı olabildiğince uzun süre korumaya çalışmak ve moralleri bu kadar yüksek tutmak inanılmaz. Onun yaptığı her şeye karşı cidden çok saygı duyuyoruz.”

“Fakat halen Williams’ız. Ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Bunun büyük bir kısmı açık olmaya, olabildiğince çeşitliliği korumaya - çok farklı geçmişlerden, milliyetlerden ve etnik geçmişlerden gelen insanları işe almaya devam etmeye bağlı ve bu bizim için çok önemli.”

“Ve bu tür konularla ilgilenen komitelerimizle bunları konuştuğumuzda, halen bunun Frank ve Claire için ne kadar önemli olduğunu referans gösteriyoruz. Dolayısıyla evet, her zaman kalbimizdeler.” dedi.