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Formula 1 / Son dakika

Bottas, Şubat ayında WRC'ye katılmayı reddetmiyor

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Bottas, Şubat ayında WRC'ye katılmayı reddetmiyor
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, Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Şubat ayında yapılacak Arctic Rallisi ile beraber ilk WRC mücadelesine çıkabilir.

Finlandiyalı sürücü, geçtiğimiz günlerde Finlandiya'da düzenlenen Arctic Lapland Rallisi'ne Citroen DS3 WRC aracıyla katılmış ve altıncı olmuştu.

Fin pilot, eski bir araçla yarışmasına rağmen iyi bir performans ortaya koydu ve liderin yaklaşık 4 dakika gerisinde kaldı.

Finlandiyalı Iltalehti'ye konuşan Fin pilot, Şubat ayında yapılacak WRC Arctic Rallisi'ne katılma ihtimalini reddetmedi.

Mercedes F1 pilotu, "Programın buna izin verip vermeyeceğini henüz bilmiyorum, her şey buna bağlı. Henüz o dönemde Mercedes'e karşı yerine getirmem gereken bir görev olup olmadığını bilmiyorum."

"Eğer programımda boş bir aralık belirirse, Arctic Rally Finland'e katılmayı gerçekten düşüneceğim. Ancak her şey iyi bir araç bulup bulamayacağıma ve ekiple anlaşmaya yapıp yapamayacağıma da bağlı olacak."

"Şubat ayının sonunda genellikle Mercedes fabrikasında çalışmak üzere İngiltere'ye giderim. Ancak şimdi sezona farklı şekilde hazırlandığımız için bunu yapmak mantıklı görünmüyor. Takımla olan görüşmelerin çoğu artık uzaktan yapılıyor ve neyse ki, tartıştığımız tüm konular bana hemen hemen tanıdık geliyor." dedi.

Fin pilot, katıldığı ralliyle ilgili ise şöyle dedi: "Geçen yıla göre çok daha eğlendim. Bu yıl da zorluklar yaşadım, çünkü hâlâ deneyimsiz bir ralli pilotuyum."

"Açıkçası ralli yapmaya devam edeceğim. Yine de bilirsiniz, bu çok faktöre bağlı olan bir şey."

"Programım çok yoğun. Bu sene Formula 1 takvimi 23 yarıştan oluşuyor ve başka bir şey planlamak çok zor. Önüme hangi fırsatların çıkacağını göreceğiz. Ne tür bir araca sahip olabileceğim de çok önemli. Ralli benim için bir hobi, ancak ucuz bir hobi değil."

 

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Editör Kemal Şengül

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