Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!

2020'de Red Bull, şampiyonada Mercedes'e karşı vereceği savaşta elindekilerin yeterli olduğuna emindi. Barcelona testlerinde RB16'da, Mercedes'ten esinlenilmiş bir burun kullanıldı, ancak bu yeterli değildi.

Daha keskin bir burun felsefesinin araç üzerinde etkisinin yaratılması için 360 derecede entegre edilmesi ve aracın, özellikle arka kısmında, "huysuz" davranmaması için tüm aerodinamik konsepte uygun olması gerekiyor.

Hatta Max Verstappen, aracı kontrol altında tutmanın oldukça zor olduğunu pek çok kez söylerken Alexander Albon ise Red Bull 2020 aracının hızlı bir araç olduğunu, ancak sinirli bir boğanın kontrolünün zor olduğunun yaşayan kanıtıydı.

Otmar Szafnauer yakın zamanda 2020'de Racing Point tarafından yapılan aerodinamik seviye değişimlerinde değindiği üzere, aracın arka tarafında denge yakalamak tamamen vites kutusunun şekli ile alakalı, bu da Ferrari'nin jeton "harcama" üzerine odaklandığı özelliklerden bir tanesiydi.

La Gazzetta dello Sport'a göre bu yol, Red Bull tarafından da seçilen bir yol oldu. Paolo Filisetti tarafından yapılan analiz şu şekilde: "Teknikerler sadece iki tane hedefi tamamlamak istiyorlar."

"Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz sezonun son döneminde ortaya çıkan arka süspansiyonla alakalı, farklı bir geometri ile arka aksın yer ile olan yüksekliğini daha iyi şekilde yönetme konusunda bir takım varyasyonlar yaratma üzerine yapılan çalışmalar oldu.

"İkincisi ise tamamen aerodinamik, bu da vites kutusunun yeniden dizaynı üzerinden geçiyor, tamamen arka difüzör kanallarının daha özgür olan bir tasarımı üzerinden."

"Arkada yönetilen baskıyı olabildiğince fazla artırmak amacıyla, 2020'de kullanılan çifte sütun yerine arka kanadı desteklemek amacıyla tek sütun kullanılabilir. Bu, sürüklemeyi azaltmakla beraber aynı zamanda arka kanat için daha dengeli bir rüzgar akımı sağlar."