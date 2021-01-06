Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!

paylaşım
yorumlar
Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!
Ekleyen:
, Editör

RB16-B, pek çok değişime sahip olacak. En büyük değişiklikler ise arkada, yeni bir vites kutusu dizaynı sayesinde daha stabil bir araç kurma üzerine olacak.

2020'de Red Bull, şampiyonada Mercedes'e karşı vereceği savaşta elindekilerin yeterli olduğuna emindi. Barcelona testlerinde RB16'da, Mercedes'ten esinlenilmiş bir burun kullanıldı, ancak bu yeterli değildi.

Daha keskin bir burun felsefesinin araç üzerinde etkisinin yaratılması için 360 derecede entegre edilmesi ve aracın, özellikle arka kısmında, "huysuz" davranmaması için tüm aerodinamik konsepte uygun olması gerekiyor.

Hatta Max Verstappen, aracı kontrol altında tutmanın oldukça zor olduğunu pek çok kez söylerken Alexander Albon ise Red Bull 2020 aracının hızlı bir araç olduğunu, ancak sinirli bir boğanın kontrolünün zor olduğunun yaşayan kanıtıydı.

Otmar Szafnauer yakın zamanda 2020'de Racing Point tarafından yapılan aerodinamik seviye değişimlerinde değindiği üzere, aracın arka tarafında denge yakalamak tamamen vites kutusunun şekli ile alakalı, bu da Ferrari'nin jeton "harcama" üzerine odaklandığı özelliklerden bir tanesiydi.

La Gazzetta dello Sport'a göre bu yol, Red Bull tarafından da seçilen bir yol oldu. Paolo Filisetti tarafından yapılan analiz şu şekilde: "Teknikerler sadece iki tane hedefi tamamlamak istiyorlar."

"Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz sezonun son döneminde ortaya çıkan arka süspansiyonla alakalı, farklı bir geometri ile arka aksın yer ile olan yüksekliğini daha iyi şekilde yönetme konusunda bir takım varyasyonlar yaratma üzerine yapılan çalışmalar oldu.

"İkincisi ise tamamen aerodinamik, bu da vites kutusunun yeniden dizaynı üzerinden geçiyor, tamamen arka difüzör kanallarının daha özgür olan bir tasarımı üzerinden."

"Arkada yönetilen baskıyı olabildiğince fazla artırmak amacıyla, 2020'de kullanılan çifte sütun yerine arka kanadı desteklemek amacıyla tek sütun kullanılabilir. Bu, sürüklemeyi azaltmakla beraber aynı zamanda arka kanat için daha dengeli bir rüzgar akımı sağlar."

Red Bull Racing RB16 rear, single pillar

Red Bull Racing RB16 rear, single pillar

Fotoğraf: Giorgio Piola

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"

Önceki haber

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"

Son Haberler

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

5s
2
Formula 1

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

5s
3
Formula 1

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"

1s
4
Formula 1

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

19s
5
Formula 1

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!

14 dk

Son Haberler

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!
F1

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"
F1

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"
F1

Brown: "Ricciardo-Norris'ten daha heyecan verici bir sürücü kadrosu olduğunu sanmıyorum"

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
F1

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"
F1

Movistar: "F1, Çin GP yerine Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenleyebilir"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.